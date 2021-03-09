«Сутки варил тело на работе»: в Екатеринбурге автомеханик расчленил приятеля

Часть трупа автомеханик хранил на работе почти неделю Фото: Олег ЗОЛОТО

Екатеринбург, похоже, взял эстафету у Санкт-Петербурга. В уральской столице в ночь со 2 на 3 марта 57-летний автомеханик убил и расчленил тело своего приятеля. Все произошло на территории промышленной зоны на улице Вилонова, где работал обвиняемый.

Оба приятеля после рабочего дня посидели, выпили. Слово за слово, между ними разгорелась ссора.

- Пивоваров и Богатырев поругались из-за денег, - рассказывает «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах. – Пивоваров заметил, что из его тумбочки в каморке пропали деньги. И он обвинил в этом товарища. Оба ранее были судимы, поэтому обвинение в «крысятничестве» вызвало серьезный конфликт.

По словам силовика, дальше Богатырев схватился за нож и замахнулся на Пивоварова. Тот его выбил и ударил оппонента в челюсть, а затем задушил.

- Пивоваров настаивает, что убийство он совершил в процессе самообороны, - уточняет наш собеседник.

На следующий день после убийства, Пивоваров, как ни в чем не бывало, вернулся на работу. Тело приятеля он спрятал за шинами в мастерской. Но труп начал пахнуть. Тогда автомеханик решил избавиться от тела. Он взял топор и отрубил голову и конечности, убрав их в мешки. Часть он подкинул соседям – на территорию другой промзоны. Но вот туловище в мешок не вошло.

- Позже задержанный автослесарь пояснил, что решил отварить таз и часть туловища до состояния «тушенки» и вылить в канализацию, чтобы таким образом избавиться от частей тела, - говорит инсайдер. - Правда, осуществить задуманное до конца у него не получилось, несмотря на то, что он варил часть тела целые сутки.

Исчезновение 40-летнего Богатырева заметила сожительница. К тому моменту он не приходил домой в течение трех дней. Женщина обратилась в полицию. Силовики начали выяснять, с кем в последнее время общался пропавший мужчина. Так они сумели выйти на след Пивоварова. Когда полиция нагрянула к мужчине на авторазбор, он не стал отпираться и во всем сознался, показав, куда спрятал части тела убитого.

На автослесаря завели уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ (убийство). 8 марта суд отправил его в СИЗО на два месяца.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области к моменту публикации информацию о преступлении не прокомментировали.

Добавим, что судимость Пивоварова считается погашенной. Из мест заключения он вышел в начале нулевых. И якобы встал на путь исправления – женился, завел детей и исправно приносил деньги домой. В месяц он мог заработать до 60 тысяч. Правда, когда мужчина выпивал, то становился, что называется «дурным». Так произошло и 3 марта.

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