В Верхней Пышме разыскивают мужчину, который ушел в лес и пропал

Фото: Лиза Алерт

В Верхней Пышме волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскивают 35-летнего Леонида Протасевича.

- 10 марта 2021 года уехал в лес и не вернулся, - уточнили в поисковом отряде.

Приметы пропавшего мужчины: рост 164 см, серо-голубые глаза, нормальное телосложение. Леонид Протасевич в день исчезновения был одет в черную рабочую куртку, на груди которой белыми буквами написано Makita.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить инфоргам отряда: Лариса: 8-904-547-27-43; Катерина: 8-908-63-868-48.