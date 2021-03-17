Денис Сабуров признал свою вину в убийстве брата, а также его жены и дочери Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственный обвинитель Татьяна Новосельцева запросила пожизненный срок для жителя Тюмени Дениса Сабурова, который обвиняется в тройном убийстве. По версии следствия, летом 2019 года он хладнокровно расстрелял семью своего старшего брата Олега в деревне под Туринской Слободой. Кроме этого Сабуров оставил в опасности новорожденную дочку убитой дочери брата, малышка несколько часов лежала на кровати рядом с истекающей кровью матерью. Позже Александра Сабурова скончалась в больнице.

Изначально Дениса отправили в психоневрологический стационар в Екатеринбурге, специалисты которого пришли к выводу, что стрелок невменяемый. Но родственники убитой семьи сумели добиться повторной экспертизы в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского.

Тела обнаружили лишь утром, когда коллеги Олега обеспокоились его пропажей. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В итоге душегуба признали вменяемым. Сам Денис Сабуров вину признал, но все же старался оправдываться во время судебного разбирательства.

- Я не оставлял ребенка в опасности! Я, когда уходил, закрыл дверь. А значит в доме было тепло.

Сабуров тщательно готовился к нападению и вошел в дом, когда семья старшего брата спала. Денис открыл огонь из своего пистолета, который позже был найден у него дома. Шансов выжить у жертв не было – убийца стрелял в упор в головы. Причиной для жестокой расправы стало наследство матери, которое после смерти женщины перешло к Олегу.

Теперь дочь убитой Александры воспитывает ее тетя со стороны матери. Фото: предоставлено родственниками убитых

- Сабуров попросил своего знакомого отвезти его в лес под предлогом, что он хочет отдохнуть на природе в палатке. По факту же он наблюдал за домом брата и выжидал нужный момент. В три часа ночи он проник в дом и застрелил семью. Они даже не поняли, что произошло. После этого он угнал «Жигули» брата и вернулся к месту, откуда его должен был забрать друг, - рассказала «Комсомолке» государственный обвинитель Татьяна Новосельцева.

19 марта в Свердловском областном суде огласят приговор. Но не исключено, что после этого защитник Сабурова подаст апелляцию, а затем потребует новую психиатрическую экспертизу.

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