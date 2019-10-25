Молодая мама, которую на Урале расстрелял родной дядя, скончалась в больнице

СЕГОДНЯ 19:25 2019-10-25T19:25:49+03:00

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В Тюмени скончалась 21-летняя Александра Сабурова, которая летом этого года была жестоко расстреляна вместе с родителями родным дядей. Кровавая бойня произошла под Туринской Слободой в начале августа, когда младший брат главы семейства – Денис Сабуров напал на родственников с пистолетом.

Александра Сабурова и ее родители. Фото: предоставлено родственниками погибшей

Ранее судимый мужчина буквально в упор расстрелял старшего брата Олега, его жену Анну и их старшую дочь. Несмотря на ранение в голову Александре удалось выжить, все это время за ее жизнь боролись врачи.

- Сначала были операции в Екатеринбурге, но потом в областном центре заявили, что ей уже ничем не поможешь и вернули в больницу Ирбита. За свой счет мы перевезли Сашу в Тюмень, где она едва не впала в кому. На пару дней ее состояние улучшилось, но затем начался отек мозга. Сегодня Саша умерла в хосписе. А сволочь, которая в этом виновата, надеется уйти от ответственности. Его жена пытается доказать, что он невменяемый, - рассказывают «КП-Екатеринбург» родственники семьи Сабуровых.

Кадры с места преступления. Фото: СУ СКР по Свердловской области

У Александры Сабуровой остался двухлетний ребенок и младшая сестра.

ИСТОЧНИК KP.RU