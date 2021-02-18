В Свердловском областном суде 18 февраля началось рассмотрение уголовного дела 36-летнего жителя Тюмени Дениса Сабурова, которого обвиняют в убийстве троих человек. По версии следствия, летом 2019 года он расстрелял семью своего старшего брата Олега в деревне под Туринской Слободой.Мужчина и его супруга Анна скончались мгновенно, а их 20-летняя дочь Евгения умерла в больнице. Задержать Сабурова-младшего удалось по «горячим следам», на первом же допросе душегуб во всем сознался. И даже назвал мотив – наследство матери, которое по завещанию досталось не ему, а Олегу.Дениса отправили в психоневрологический стационар в Екатеринбурге, там пришли к выводу, что стрелок невменяемый. А значит, суд должен назначить ему принудительное лечение. Но родственники убитой семьи сумели добиться повторной экспертизы в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского.Специалисты из столицы сделали заключение, что уралец полностью вменяем, и отдавал себе отчет о происходящем.Помимо массового убийства его обвиняют в оставлении в опасности грудного ребенка убитой Евгении, угоне автомобиля и незаконном хранении боеприпасов. Денису Сабурову грозит пожизненный срок, недавно он переболел коронавирусом, из-за чего заседания несколько раз откладывали.СБАГРИЛ МАТЬ В ХОСПИСУповать на невменяемость в момент преступления - по-прежнему единственная тактика стороны защиты уральца. Адвокат Светлана Ладина не скрывает, что будет ходатайствовать о новой экспертизе. Представитель предполагаемого убийцы подтвердила ранее оглашённую версию о расправе из-за наследства. Но, как выяснилось, дело не только в деньгах.- Ключевую роль сыграло отношение старшего брата к матери. Женщина скончалась от рака в 2018 году. По словам младшего Сабурова, Олег отказывался заниматься лечением матери и отправил ее в хоспис, - пояснила адвокат «КП-Екатеринбург».В суде Денис Сабуров вел себя вызывающе и нагло. Когда обвиняемый увидел журналистов и фотографов, то сразу же перешел на нецензурную брань. Угомонить подсудимого помог ответный «наезд» от гособвинителя Татьяны Новосельцевой, которая пригрозила пополнить Сабурову список статьей.Свои показания по делу дали соседи Олега Сабурова и врач-педиатр Слободо-Туринской больницы. Именно туда доставили беззащитную дочку Александры Сабуровой.Еще до начала допроса Денис Сабуров открыто заявил своему адвокату, что не оставлял грудничка в опасности. Якобы, после тройного убийства закрыл дверь, чтобы малышка не замерзла.Врач отметила, то, что не наступила смерть ребенка, лишь удачное стечение обстоятельств.- 2 августа 2019 года Сабурова Алина (имя изменено - прим. ред.) была доставлена нам. Насколько я помню, в связи с тем, что ребенок оставался один после убийства родственников. Содержалась у нас, тогда у нее никого не было. Был низкий гемоглобин. Ребенок новорожденный, у нее питание по часам. Были отклонения в анализах крови. Ребенок в этом возрасте беспомощен. Он даже не может перевернуться. Если срыгнет - то может просто задохнуться и умереть. Речь может идти о минутах, новорожденный находится в опасности, если его оставить одного. Если бы девочку вовремя не обнаружили, то последствия могли бы быть необратимыми, - заявила Татьяна Фалалеева, бывший врач-педиатр Слободо-Туринской больницы.Сосед и коллега Олега Сабурова Сергей Разбойников был одним из первых, кто обнаружил тела в доме. Александра была еще жива, а рядом с ней лежала плачущая девочка. В соседней комнате были найдены тела Олега и его жены.- Олег не рассказывал мне об отношениях с родственниками, но несколько раз отпрашивался в Тюмень, чтобы решить вопрос с наследством, - пояснил в суде свидетель Разбойников. - Сначала, по его словам, все было хорошо. Но потом сказал, что брат недоволен и угрожает. Чем конкретно угрожает, не уточнял.Также в суде зачитали показания свидетеля Ермакова, который не смог приехать в Екатеринбург для допроса. Речь идет об отце ребенка Александры Сабуровой.- В декабре 2018 года у Олега Сабурова умерла мать. Я был на похоронах, где и познакомился с братом Олега - Денисом. Он сразу показался мне странным, да и вел себя нервно. Потом мне сказали, что у них конфликт, так как Денис пытается забрать себе квартиру их матери.ВМЕСТО ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ - ТРОЙНОЕ УБИЙСТВОКак рассказала «Комсомолке» прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Татьяна Новосельцева, выступившая гособвинителем по делу, Сабуров тщательно готовился к убийству семьи брата. В качестве оружия он использовал личный травматический пистолет, модернизированный до мощности огнестрельного.- Сабуров попросил своего знакомого отвезти его в лес под предлогом, что он хочет отдохнуть на природе в палатке. По факту же он наблюдал за домом брата и выжидал нужный момент. В три часа ночи он проник в дом и застрелил семью. Они даже не поняли, что произошло. После этого он угнал «Жигули» брата и вернулся к месту, откуда его должен был забрать друг. Свою вину в убийстве Денис Сабуров признал.Убийца не скрывал, что решил расправиться с братом после проигранного суда за квартиру матери. У Дениса Сабурова есть малолетний ребенок и бывшая жена. Что же до полуторагодовалой девочки, то ее теперь воспитывает родная сестра Анны Сабуровой, то есть ее двоюродная бабушка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпорили за наследство матери: уральца, расстрелявшего семью брата, отправили в психбольницу. Но родственники семьи Сабуровых уверены, что убийца симулирует психическое расстройство и должен отвечать за смерть трех человек по всей строгости закона (подробнее)«Хотел, чтобы мучилась»: молодая мама с Урала, которую расстрелял родной дядя, вышла из комы. По словам родственников, причиной жестокой расправы над ее семьей могло стать нежданное наследство (подробнее)Молодая мама, которую на Урале расстрелял родной дядя, скончалась в больнице. У Александры Сабуровой остался двухлетний ребенок и младшая сестра (подробнее)