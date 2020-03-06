Спорили за наследство матери: уральца, расстрелявшего семью брата, отправили в психбольницу

В Екатеринбурге близится к завершению судебный процесс процесс по уголовному делу о расстреле семьи Сабуровых, бойня произошла в конце прошлого лета. В собственном доме были убиты Олег Сабуров, его жена Анна и старшая дочь четы Александра. Последняя была тяжело ранена в голову и скончалась в больнице Тюмени спустя три месяца.

Убийцей оказался младший брат главы семьи Денис Сабуров, после расправы он угнал автомобиль Олега и скрывался в Тюмени. На допросе он не стал отрицать вину и сразу же рассказал о своих мотивах. Всему виной конфликт из-за нежданного наследства. Незадолго до трагедии у Дениса и Олега скончалась мать, но большую часть накоплений завещала старшему сыну.

Не сумев смириться с таким положением дел, Денис приехал в Туринскую слободу и ворвался в дом брата поздним вечером.

УБИЛ ВСЕХ КРОМЕ ГРУДНИЧКА

Уже во время следствия стало ясно, что у младшего Сабурова есть признаки неадекватного человека, а значит, ему грозит не колония, а психлечебница.

Задержать убийцу по горячим следам не удалось, но и «залечь на дно» в Тюмени он не смог. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Родственники убитой семьи шокированы таким поворотом и настаивают на проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы, но силовики не видят в этом надобности.

- Если он дурак, то почему убил всех кроме грудного ребенка?! – делятся родные убитой Анны Сабуровой. – Он же стрелял только в тех, кто мог его опознать. Но новорожденного ребенка Саши не тронул, а значит с головой у него все в порядке. Мы требуем провести независимую экспертизу в другом регионе!

Денис Сабуров уже несколько месяцев находится под присмотром врачей, содержать его в СИЗО опасно для него самого и для других арестантов.

- Обвиняемый ведет себя адекватно, но из-за выявленного психического расстройства мы были вынуждены заменить меру пресечения на меру принуждения, - отмечает заместитель руководителя первого отдела по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области Алексей Кондин.

ОФИЦИАЛЬНО

Накануне в Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство прокурора о применении к Денису Сабурову принудительных мер медицинского характера.

Александра получила тяжелое ранение в голову, девушка скончалась в больнице спустя два месяца. Фото: Предоставлено родственниками погибших

- Суд поставновил: поместить Сабурова Дениса в психиатрический стационар «Свердловской областной клинической психиатрической больницы», филиал «Исеть» в Верхней Пышме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержали через неделю: на Урале арестовали обвиняемого в расстреле семьи в Туринской Слободе. Дочь погибшей пары по-прежнему находится в реанимации (подробнее)

«Преступник напал ночью»: в уральском селе расстреляли семейную пару. Их дочь с простреленной головой доставлена в больницу Ирбита (подробнее)