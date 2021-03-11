Полиция объявила награду в миллион за помощь в поимке келейника отца Сергия Силуана

В конце февраля силовики вновь нагрянули в Среднеуральский женский монастырь. Как позже выяснится, они искали Силуана Фото: Алексей БУЛАТОВ

МВД России объявило награду в один миллион рублей за помощь в поимке Силуана, который был бывшим келейником опального отца Сергия. Последний, несмотря на отлучение от церкви, долгое время удерживал Среднеуральский женский монастырь. В конце декабря силовики штурмом взяли обитель, а бывшего схиигумена этапировали в Москву.

В конце февраля сотрудники полиции и Росгвардии вновь нагрянули в обитель. Брать монастырь им снова пришлось штурмом. Как оказалось, на этот раз силовики искали келейника отца Сергия Силуана. Его подозревают в участии в тройном убийстве.

Силовики перечислили все возможные фамилии беглеца. Фото: МВД России

В миру Силуан известен как Андрей Кузнецов. Правда, в МВД уточнили, что он пользовался и другими фамилиями. По версии следствия, преступление произошло в 1999 году. Двое предполагаемых подельников Силуана были пойманы и уже отсидели, а вот Андрею Кузнецову все это время удавалось уходить от правосудия.

- Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области за совершение убийства двух и более лиц, разбой и незаконное приобретение и ношение оружия разыскивается Кузнецов Андрей Владимирович, 23.10.1974 года рождения, уроженец города Полевской Свердловской области, (он же Храмов Андрей Владимирович, 23 октября 1974 года рождения, Осипов Андрей Владимирович, 23 октября 1974 года рождения, Осипов Андрей Владимирович, 23 октября 1967 года рождения), - перечислили возможные данные беглеца в МВД России.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Силуана силовики просят обращаться по телефонам: 8(3537)29-50-46; 8(3537) 29-51-36.

Кстати, келейника отца Сергия искали не только в Среднеуральском женском монастыре. Недавно силовики нагрянули в так называемые дальние скиты отца Сергия, которые находятся в Алапаевском районе Свердловской области. Чтобы добраться до некоторых мест, спецназу пришлось использовать снегоходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страсти Среднеуральского женского монастыря: Как бывший уголовник создал империю царебожников и пошел против церкви. Схимонаха Сергия лишили сана - духовник даже не приехал на заседание в епархию. Но тех, кто с ним давно, не отпугивают ни его уголовное прошлое, ни скандальные проповеди (подробнее)

«Готовил православный спецназ»: опубликованы фотографии детей с оружием из монастыря Сергия. В обители бывшего схиигумена в странном формате проходила «Зарница». На снимках видно, как школьники стоят с оружием на фоне имперских флагов (подробнее)