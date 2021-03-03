«Готовил православный спецназ»: опубликованы фотографии детей с оружием из монастыря Сергия

Фото: телеграмм-канал "Уральская дубинушка"

В Среднеуральском женском монастыре рассказали о том, как оказались автоматы в руках детей на территории обители. Ранее фото, сделанные здесь, опубликовали в одном телеграмм-канале «Уральская дубинушка». На снимках видно, как школьники стоят с оружием на фоне имперских флагов.

«Готовил православный спецназ», - комментируют снимки в социальных сетях.

В Екатеринбургской епархии говорят, что не знают, о каких снимках идет речь, зато снимки прокомментировали в обители. Сторонники арестованного схимонаха Сергия уверяют, что фото сделаны во время игры «Зарница», которая проводилась здесь около десяти лет назад.

Фото: телеграмм-канал "Уральская дубинушка"

В монастыре даже назвали автора фото – это бывший воспитанник обители по имени Даниил Сидоров, которые несколько лет служил келейников теперь уже бывшего митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а потом занял такую же должность при новом митрополите Евгении (Кульберге).

В обители считают, что митрополия использует любую возможность для дискредитации Среднеуральского женского монастыря и его нынешних обитателей. С одной стороны, эта версия имеет право на существование: противостояние сторон по-прежнему находится в активной фазе, с другой – игра Зарница, где в руки детям дают оружие, не всем может показаться игрой.

Спор носит имущественный характер: в конце 2020 года после первого штурма монастыря был задержан, а после – арестован схимонах Сергий, после чего Екатеринбургская епархия через суд начала забирать храмы обители.

Второй штурм был проведен в конце февраля 2021 года, когда силовики искали келейника отца Сергия отца Силуана, которого подозревают в тройном убийстве. Мужчину задержать не удалось, так как он по совету отца Сергия ушел из обители за пару дней до штурма.

Противостояние митрополии и монастыря началось весной 2020 года. Отец Сергий не признал существование коронавируса и призвал православных граждан продолжать ходить в храмы. Также схиигумен активно критиковал светскую и духовную власть.

На фото - келейник митрополита Даниил Сидоров во время "Зарницы" и на службе в Епархии. Фото: телеграмм-канал "Защита Отца Сергия"

В конце апреля отцу Сергию запретили вести службы и проповедовать, после чего он не стал прислушиваться к мнению митрополии. В начале июля 2020 года Церковный суд лишил сана отца Сергия, а осенью его отлучили от Русской православной церкви.

Сейчас Екатеринбургская епархия пытается вернуть имущества монастыря, где сейчас продолжают находиться раскольники.

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