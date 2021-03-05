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Забрали рабочего: в тайные скиты отца Сергия нагрянул ОМОН

Силовики приехали в семь утра. Они искали беглого отца Силуана
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Это уже третий раз, когда сторонникам опального схигумена приходится встречаться с силовиками.

Это уже третий раз, когда сторонникам опального схигумена приходится встречаться с силовиками.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тайные скиты отлученного от церкви отца Сергия (в миру Николай Романов) нагрянули бойцы ОМОНа. Об этом сообщили люди из окружения Сергия.

- В семь утра приехали, начали заходить по всем домам, в монастыри туда к сестрам, братьям. Там есть братские, а есть и сестринские, - рассказывают «КП»-Екатеринбург люди из окружения Сергия. - В наш дом зашли. Увезли одного работника. Что-то им его документы не понравились. Не знаем, кто будет следить за нашим домом теперь. Он подтапливал его.

Напомним, что тайные скиты Сергия находятся в 300 километрах от Екатеринбурга. Это поселок Новоселова. Местных жителей можно пересчитать по пальцам. Землю и дома здесь скупают сторонники Сергия. В этом же поселке находится, например, дом юмориста «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова. Он и его супруга Ксения одни из самых преданных сторонников бывшего схиигумена.

- Скорее всего, они искали отца Силуана. Ведь в прошлый раз его так и не нашли, - продолжает собеседник.

Так выглядел скит в поселке Новоселова минувшим летом.

Так выглядел скит в поселке Новоселова минувшим летом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силуан - это бывший келейник отца Сергия (в миру Андрей Кузнецов). По версии силовиков он обвиняется по части 2 статьи 105 – «Убийство двух или более лиц». Якобы в 1999 году он участвовал в тройном убийстве, в котором у него было два подельника.

В Среднеуральском женском монастыре отец Силуан появился летом 2015-ого года. Он активно помогал Сергию строить Среднеуральский женский монастырь, за счет чего сблизился с бывшим схиигуменом. По словам монахинь из Среднеуральского женского монастыря Силуан уехал из обители за два дня до штурма обители, который произошел 26 февраля.

Посторонних на территорию скита не пускали.

Посторонних на территорию скита не пускали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сторонникам опального схимонаха приходится встречаться с ОМОНом уже в третий раз. Первый раз был в ночь на 29 декабря. Тогда силовики нагрянули в Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом. Они задержали и этапировали Сергия в Москву. 25 февраля Басманный районный суд продлил ему срок ареста еще на три месяца.

Второй раз ОМОН нагрянул в монастырь 26 февраля. В ту ночь они искали на его территории ближайшего помощника Сергия – келейника Силуана.

Добавим, что в Росгвардии и Следственном комитете России пока воздержались от комментария по сегодняшним событиям в скитах.

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