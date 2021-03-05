Забрали рабочего: в тайные скиты отца Сергия нагрянул ОМОН

Это уже третий раз, когда сторонникам опального схигумена приходится встречаться с силовиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тайные скиты отлученного от церкви отца Сергия (в миру Николай Романов) нагрянули бойцы ОМОНа. Об этом сообщили люди из окружения Сергия.

- В семь утра приехали, начали заходить по всем домам, в монастыри туда к сестрам, братьям. Там есть братские, а есть и сестринские, - рассказывают «КП»-Екатеринбург люди из окружения Сергия. - В наш дом зашли. Увезли одного работника. Что-то им его документы не понравились. Не знаем, кто будет следить за нашим домом теперь. Он подтапливал его.

Напомним, что тайные скиты Сергия находятся в 300 километрах от Екатеринбурга. Это поселок Новоселова. Местных жителей можно пересчитать по пальцам. Землю и дома здесь скупают сторонники Сергия. В этом же поселке находится, например, дом юмориста «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова. Он и его супруга Ксения одни из самых преданных сторонников бывшего схиигумена.

- Скорее всего, они искали отца Силуана. Ведь в прошлый раз его так и не нашли, - продолжает собеседник.

Так выглядел скит в поселке Новоселова минувшим летом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силуан - это бывший келейник отца Сергия (в миру Андрей Кузнецов). По версии силовиков он обвиняется по части 2 статьи 105 – «Убийство двух или более лиц». Якобы в 1999 году он участвовал в тройном убийстве, в котором у него было два подельника.

В Среднеуральском женском монастыре отец Силуан появился летом 2015-ого года. Он активно помогал Сергию строить Среднеуральский женский монастырь, за счет чего сблизился с бывшим схиигуменом. По словам монахинь из Среднеуральского женского монастыря Силуан уехал из обители за два дня до штурма обители, который произошел 26 февраля.

Посторонних на территорию скита не пускали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сторонникам опального схимонаха приходится встречаться с ОМОНом уже в третий раз. Первый раз был в ночь на 29 декабря. Тогда силовики нагрянули в Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом. Они задержали и этапировали Сергия в Москву. 25 февраля Басманный районный суд продлил ему срок ареста еще на три месяца.

Второй раз ОМОН нагрянул в монастырь 26 февраля. В ту ночь они искали на его территории ближайшего помощника Сергия – келейника Силуана.

Добавим, что в Росгвардии и Следственном комитете России пока воздержались от комментария по сегодняшним событиям в скитах.

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