Маму «девочки из шкафа» признали вменяемой

На женщину завали два уголовных дела. Фото: страница в соцсети, Алексей Булатов

Свердловское СК рассказало о результатах психиатрической экспертизы мамы новорожденной Полины из Карпинска. Напомним, 37-летнюю Юлию Зыкову обвиняют в том, что она полгода прятала собственную новорожденную дочь в шкафу и морила девочку голодом. Ребенка нашла одна из подруг Юлии. В тот день в квартире проходило застолье.

- В ходе расследования уголовного дела назначена и проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза обвиняемой, по результатам которой женщина признана полностью вменяемой, отдававшей себе отчет в совершаемых действиях, - уточнили в СК.

Девочку, доставили из Карпинска в Екатеринбург на вертолете Фото: Алексей БУЛАТОВ

По версии следствия, в начале апреле 2020 года Юлия Зыкова в домашних условиях родила дочку, которая оказалась для нее третьим ребенком. О появлении на свет малышки Юлия никому не сообщила и полгода прятала грудничка в шкафу. Девочку обнаружили только в конце октября.

В Следственном комитете считают, что мать делала это умышленно и на регулярной основе лишала беспомощное дитя еды и воды. Это привело к тому, что у девочки развился дефицит массы тела, также врачи констатировали задержку физического развития и другие неблагоприятные последствия.

На женщину завели два уголовные дела по статьям «Покушение на убийство малолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии» и по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетней». В СК уточнили, что маме девочки грозит до 15 лет колонии.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, пока мама девочки не лишена родительских прав.

- Лишение свободы автоматически не несет лишение родительских прав, либо их ограничение. Женщину могут лишить родительских прав, но для этого должен быть отдельный суд. Выйти в суд с соответствующим иском могут, например, органы опеки, прокуратура или комиссия по делам несовершеннолетних, - уточнил Игорь Мороков.

Также детский омбудсмен рассказал, что юридически Юлия Зыкова не признана мамой ребенка. Это произойдет лишь после того, когда суд утвердить генетическую экспертизу, доказывающую это.

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