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Общество

Маму «девочки из шкафа» доставили в Екатеринбург для повторной экспертизы

Врачи уральской столицы должны поставить точку в вопросе о вменяемости Юлии Зыковой
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Родственники заявляют, что готовы навестить малышку Полину, но пока не имеют на это права

Родственники заявляют, что готовы навестить малышку Полину, но пока не имеют на это права

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Карпинска, 37-летнюю Юлию Зыкову, которая стала известна на всю страну после обнаружения в ее квартире истощенной девочки, сейчас находится в Екатеринбурге.

По версии следствия, в апреле 2020 года Зыкова в домашних условиях родила дочку, ставшей для нее третьим ребенком. О появлении на свет малышки Полины Юлия никому не сообщила и пять месяцев прятала грудничка в шкафу. В Следственном комитете считают, что нерадивая мамаша действовала умышленно и на регулярной основе лишала беспомощное дитя еды и воды. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Покушение на убийство».

-Смерть малолетней не наступила лишь по той причине, что девочка была обнаружена знакомыми обвиняемой и передана правоохранительным органам, - отмечают в СУ СКР региона

Муж бросил Юлию с тремя детьми. Фото: СОЦСЕТИ

Муж бросил Юлию с тремя детьми. Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказали «Комсомолке» родственники обвиняемой, врачи областного центра должны поставить точку в вопросе о вменяемости многодетной матери.

- В Карпинске любят пускать слухи о том, что Юля все новогодние праздники пила дома. Но ведь ее еще 28 декабря отец с 13-летним сыном в Екатеринбург отвезли! Там должны подтвердить или опровергнуть заключение, выданное в психоневрологическом стационаре Волчанска, - пояснила «КП» бабушка «девочки из шкафа» Наталья Дмитриевна.

По словам пенсионерки, она видела репортаж из Дома ребенка и рада, что с Полиной все хорошо. Наталья Дмитриевна готова в любой момент приехать в Екатеринбург, но пока видеться с девочкой она не может.

- Должен пройти суд, в ходе которого подтвердят – Юля мать, а я бабушка. Пока по документам я не родственница. Конечно у нас есть желание увидеть Полиночку, но кто нас к ней пустит?! – добавила Наталья Дмитриевна.

Полина активно набирает вес и познает окружающий мир, помимо нее в группе еще пять малышей

Полина активно набирает вес и познает окружающий мир, помимо нее в группе еще пять малышей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы обратились за комментарием в управление социальной политики, представляющее сейчас интересы малышки. Там заявили, что «бабушка не проявляла заинтересованность» во встрече с внучкой.

- Встреча возможна, если органы опеки разрешат, - коротко ответила на вопрос редакции главный врач Дома ребенка Мария Фрайфельд.

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