Появилось видео с закрытого корпоратива Басты

Баста прилетел в столицу Урала, чтобы поздравить сотрудников «Сима-ленда» с 8 марта Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный рэпер Баста выступил на закрытом корпоративе уральской компании «Сима-ленд». Исполнитель прилетел в Екатеринбург, чтобы поздравить сотрудников организации с международным женским днем. На опубликованном фрагменте Василий Вакуленко спел один из самых известных хитов «Моя игра».

Выступление прошло в формате офлайн, как это было ранее на концерте Тимати, который выступал в «Сима-ленде» в преддверии 23 февраля. Баста смог приехать в уральскую столицу благодаря директору «Империи музыки» Табризу Шахиди.

Напомним, что не так давно недавно в компании Андрея Симановского прошли концерты Полины Гагариной и Алишера Моргенштерна. Потом сотрудники «Сима-ленда» прославились на всю страну после флешмоба в поддержку Владимира Путина. Однако потом мероприятие назвали несанкционированным, а свердловское министерство общественной безопасности вынесло предупреждение.