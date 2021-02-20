Экс-артист лейбла Black Star рэпер Тимати выступил на корпоративе в компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге. Исполнитель прилетел на Урал, чтобы поздравить сотрудников с Днем защитника отечества. Кроме Тимати свои песни исполнила украинская поп-группа Artik & Asti.Примечательно, что выступление прошло не по видеосвязи, как это было раньше, а в обычном формате. На видео с концерта видно, как перед сценой стоят несколько сотен человек.Напомним, что не так давно недавно в компании Андрея Симановского прошли концерты Полины Гагариной и Алишера Моргенштерна. Потом сотрудники «Сима-ленда» прославились на всю страну после флешмоба в поддержку Владимира Путина. Однако потом мероприятие назвали несанкционированным, а свердловское министерство общественной безопасности вынесло предупреждение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявилось новое видео от компании Сима-лэнд в поддержку Путина. Тысячи сотрудников выстроились в огромную надпись «Путин наш президент» (подробнее)