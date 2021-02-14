Сотрудники «Сима-ленда» объяснили, почему решили поддержать президента флешмобом

Ролик, записанный в Екатеринбурге, смотрели по всей стране. Фото: скрин с видео "Сима-ленд"

Сотрудники компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге записали видео, в котором объяснили, почему выступили в поддержку президента России Владимира Путина в формате флешмоба.

В минувшую пятницу тысячи специалистов компании устроили шествие на улице, выстроившись в надпись «Путин наш президент». Видео вызвало всплеск отзывов в интернете, однако в региональном Министерстве общественной безопасности заявили, что флешмоб не подпадает под закон о шествиях и митингах.

В эти выходные сотрудники компании подробно разъяснили свою позицию. Так, бренд-менеджер «Сима-ленда» Мария Пшеничная заявила, что лично она выступила за стабильность.

- Почему-то стало стыдно поддерживать президента. Мне не стыдно, и моим коллегам не стыдно. Моему сыну 8 лет, я хочу, чтобы он рос в стабильности, я не хочу никаких революций, - говорит Мария Пшеничная.

По словам менеджера по персоналу Евгении Деревянкиной, он приняла участие во флешмобе в поддержку главы государства искренне, от всего сердца.

- Считаю, что в нашей стране должен быть мир, безопасность и благополучие. При нынешнем президента все так и есть, - говорит сотрудница компании «Сима-ленд».

А руководитель отдела по работе с физическими лицами Евгения Орлюкова рассказала, что участие сотрудников «Сима-ленда» в акции – это их истинная воля.

- Мы хотим жить в свободной стране, мы любим Россию, мы хотим заниматься любимым делом, для нас это больше, чем работа, - подытожила Орлюкова.

Компанией «Сима-ленд» владеет известный уральский бизнесмен и меценат Андрей Симановский. Он известен тем, что отремонтировал в Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет школу №106, где когда-то учился сам. Фотографии учебного заведения разлетелись по всей стране, после чего школу сравнили с Версалем.

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