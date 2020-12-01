Выступать перед большой аудиторией в Свердловской области сейчас нельзя из-за пандемии коронавируса. Фото: предоставлено Табризом Шахиди

Полина Гагарина и Александр Розенбаум выступили на корпоративе в «Сима-ленде». Концерт с участием звезд отечественной эстрады прошел вечером 30 ноября. Как рассказал «КП»-Екатеринбург владелец компании-организатора «Империя музыки» Табриз Шахиди, большая часть зрителей наблюдала за концертом дистанционно.

- Выступление прошло на большой сцене. Публика присутствовала с соблюдением социальной дистанции и все в масках. Основная аудитория - онлайн через Zoom, - пояснил Табриз Шахиди.

Кроме этого Александр Розенбаум дал концерт 29 ноября в одной из винотек уральской столицы.

- Камерное событие, в одной из новых винотек, 30 человек гостей, - добавил организатор мероприятия.

Стоит отметить, что большой концерт Полины Гагариной должен был состояться 29 ноября в «Екатеринбург-ЭКСПО». Но из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе выступление пришлось перенести на апрель 2021 года.

Добавим, что в «Сима-ленде» регулярно проходят корпоративы с участием знаменитых артистов. В минувшую пятницу там выступил Алишер Моргенштерн, за выступление которого пришлось отдать четыре миллиона рублей.