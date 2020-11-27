Моргенштерн анонсировал клип за 10 миллионов рублей

Фото: Instagram/morgen_shtern

Алишер Моргенштерн прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на корпоративе в «Сима-ленд». Исполнитель записал обращение к фанатам из отеля, в котором пообещал выпустить новый клип в полночь (28 ноября).

- Ребятки, я в Екатеринбурге. У меня сегодня корпоратив, но я не спал и буду доделывать клип. Бывают такие случаи, когда ты объясняешь человеку что надо, а он не понимает, - заявил Моргенштерн.

Стоит отметить, что выступление обошлось руководству «Сима-ленда» в 4 миллиона рублей.