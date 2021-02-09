Послушать рэперов смогут лишь сотрудники компании Фото: Борис КУДРЯВОВ

Рэперы Баста и Тимати поздравят сотрудников нашумевшей компании «Сима-ленд» с Днем защитника отечества и 8 Марта. Как рассказали «КП» в компании «Империя музыки», которая организовывает гастроли артистов, Тимати с участием группы «Артик и Асти» выступят 20 февраля. А Баста даст концерт 5 марта.

- Организация корпоративного события компании «Сималенд» с участием группы «Артик и Асти», а также певца Тимати в городе Екатеринбург.Организация корпоративного события с участием группы «2Маши», а также Василия Вакуленко и группы «Баста», - говорится на сайте компании.

Примечательно, что недавно в компании Андрея Симановского прошли концерты Полины Гагариной и Алишера Моргенштерна. Кстати, ранее сообщалось, что кумир молодежи может выступить на «Уральской ночи музыки», но 25 июня приехать не сумеет.

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