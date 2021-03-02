Жительница Асбеста Елена Серба была замужем за гражданином Узбекистана, но брак распался Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбург вернулся пятилетний Тимур, которого полтора года удерживали в Узбекистане родственники. Как ранее писала «Комсомолка», мальчик был увезен бабушкой со стороны отца и летом 2019 вывезен в Бухару, мать мальчика Елена Серба знала об этом и была не против. Нотариальная доверенность истекала в феврале 2020 года, но из-за закрытия границ ребенок еще год не мог вернуться на родину. Кроме этого бывшая свекровь стала требовать от Елены деньги.

Женщина настаивала на том, чтобы Елена отказалась от алиментов, которые выплачивал ее сын. В браке с гражданином Узбекистана у россиянки родилось трое детей, но союз быстро распался.

- В феврале 2020 года Елена приобрела билеты для сына и его бабушки, и надеялась на скорую встречу, однако общение с родственниками стало внушать ей опасения в том, что Тимура возвращать не хотят. Бывшая свекровь стала требовать от женщины отказаться от материальных претензий к ее сыну, у которого накопился большой долг по алиментам на старших детей, - р