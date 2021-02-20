На Урале следователи завели уголовное дело о похищении ребенка. 7-летний Антон (имя мальчика изменено. – Прим. Ред.) уехал в Узбекистан вместе со своей бабушкой в августе 2019 года. С тех пор на родину он так и не вернулся.До того как отправиться в Бухару, Антон жил в Асбесте. Мальчика воспитывала мама по имени Елена. Помимо него в семье воспитывается еще четверо детей.Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, перед поездкой мама мальчика сама согласилась, чтобы ее сын съездил в гости к бабушке в гости в Узбекистан. Для этого она даже написала нотариальную доверенность.- Отец ребенка – выходец из Узбекистана. Его мать (бабушка ребенка) должна была привезти его на Урал в феврале 2020 года, но так этого и не сделала. Мама мальчика не могла за ним уехать, так как из-за пандемии коронавируса было ограничено авиасообщение, - пояснил наш собеседник.Правда, в январе 2021 года (когда авиасообщение было восстановлено) Елена договорилась с бабушкой, что та посадит мальчика в самолет, который прилетит в Екатеринбург. Мама мальчика даже оплатила билет, но бабушка так и не отправила Антона на Урал. Она объяснила это тем, что угодила в больницу. При этом до этого ребенок общался с мамой в соцсетях и по телефону, но с января перестал отвечать Елене.Женщина обратилась к следователям. В итоге следственный отдел СК Асбеста завел уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего».В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев по данной теме отказались.Мы будет следить за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле гибели 11-летней Полины в Асбесте волонтеры опубликовали памятку, как избежать похищения детей. Рассказываем, что говорить ребенку, и какие меры предосторожности соблюдать (подробнее)