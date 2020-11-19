Маленьких детей нельзя оставлять без присмотра даже на минуту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры поискового отряда «Прорыв» одними из первых кинулись на поиски пропавшей 11-летней Полины Сковородченко в Асбесте. Спустя четверо суток девочку нашли мертвой. В тот же день сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в ее убийстве. Выяснилось, что он заманил Полину к себе домой.

После трагической гибели девочки волонтеры решили опубликовать памятку, которая поможет избежать похищения детей.

- «Внимание! Пропал ребенок!». Каждый раз, когда мы видим эти слова, кровь стынет в жилах. Друзья, давайте вместе с вами постараемся предотвратить появление этих слов. Прочитайте этот текст. Донесите до детей. Поговорите. Обсудите. Предотвратите. Всё чаще мы слышим о похищениях, изнасилованиях и убийствах детей. Думаю, многие эти советы будут полезны и могут быть использованы, - обратились к родителям волонтеры.

В поисковом отряде рассказали как обезопасить своего ребенка Фото: ДПСО Прорыв

КАК ВЕСТИ СЕБЯ РОДИТЕЛЯМ

По словам добровольцев поискового отряда, эксперты сходятся во мнении, что родители не должны бояться поднимать в разговоре с ребенком такие темы, как похищение и насилие. Добровольцы отмечают, что практика показывает, что большинство преступлений совершаемых против детей, совершается людьми, с которыми ребёнок был знаком.

- У детей могут возникать проблемы с определением «чужой» и «свой». Допустим, есть сосед, которого ребёнок видит каждый день, родители часто с ним общаются, мама может угощать его домашним печеньем или он может иногда приходить в гости, чтобы выпить чаю, потому что он хороший улыбчивый парень, - рассказывают волонтеры. - Ребенок автоматически считает, что сосед является другом, что он не чужой, потому что каждый день он встречает его на лестничной площадке, здоровается с ним. Мама даже дала ему подарки, поэтому он хороший. Но мы не знаем, какой он человек на самом деле.

Родители должны четко проговаривать с детьми и давать понять, кто чужой, а кто нет. Таким образом, по словам добровольцев, ребенок должен понимать - человек «чужой», пока семья в целом не знает его, а мама или папа не дали разрешение ребёнку общаться с ним и не сказали, что этот человек, является другом семьи. Но и в этом случае не стоит пускать кого-либо в дом, если родителей нет дома.

- Мы во время семинара детей попросили описать возможного похитителя. В подавляющем большинстве случаев дети сказали, что похитителем будет грязный, небритый и грубый мужчина. Дети в большинстве воспринимают «добрыми людьми» тех, кто хорошо одет - в хорошем деловом костюме или в форме полиции, того, кто им улыбается, и кто обладает добрым открытым лицом. Другие дети считают, что добрые люди - это женщины, которые много улыбаются. Такие взгляды - это очень опасные заблуждения, - рассказывают в «Прорыве».

Дети должны быть предупреждены, что похитители бывают разного телосложения, возраста, пола, социального положения и расы. Ими могут оказаться даже другие дети, которых могут использовать, чтобы заманить жертву к преступнику.

ЧТО СКАЗАТЬ ДЕТЯМ

Предупредите детей, что взрослые ни в коем случае не должны просить детей о помощи с целью найти потерянное животное, помочь бедной старушке или еще о чем-либо. Скажите детям, чтобы никогда не принимали конфет или других подарков от кого-то, кто не был официально признан в качестве «друга семьи». Даже если человек является другом семьи, но взрослых нет дома, не стоит пускать его в дом в качестве гостя.

- Старшие дети особенно уязвимы для похитителей, которые используют уловки, и говорят, что они являются продюсером фильма или фотографом из журнала, который хочет взять их на съемки. Эти и другие подобные трюки используются злоумышленниками, чтобы заманить детей куда-либо или обманом войти в дом, или втереться в доверие, - предупреждают волонтеры.

Объясните ребенку, что если он подозревает, что кто-то следит за ним из автомобиля, он должен пойти в противоположном направлении, даже если человек в машине достаёт оружие. До похищения маленькая вероятность того, что ребёнка попытаются задержать во время бегства. Но как только похищение произошло, у похитителей появляется живой свидетель, от которого намного легче избавиться, чем отпустить его.

- Рекомендуйте ребенку бежать так быстро, насколько это возможно. Желательно по направлению, где много людей, так как вероятность того, что преступники начнут стрельбу или попытаются схватить ребенка сводится почти до нуля из-за страха быть замеченными, - отмечают в «Прорыве».

О чем нужно знать ребенку и родителям, чтобы избежать трагедии Фото: ДПСО Прорыв

Важно также предупредить детей никогда и никуда не идти с человеком, если родители заранее не дали им разрешения. Придумайте детям кодовое слово, которое будете знать только вы и они. Таким образом, в случае неожиданной ситуации (мама задержалась на работе и т.д), взрослый, который обращается к ребенку, должен сказать кодовое слово. Если взрослый не знает этого слова, то ребенок ни в коем случае не должен ехать или идти с ним.

- Дети должны также доверять своим внутренним ощущениям и избегать ситуаций или людей, которые заставляют их нервничать. Говорите детям, что это нормально «нарушать правила поведения» в опасных ситуациях. Например, если кто-то пытается увести их из помещения, то нормально разбить окно и этим привлечь чье-то внимание. Или, если кто-то пытается вытащить их из магазина, это нормально сбросить товар с полки, привлечь внимание и получить помощь, - советуют добровольцы.

Если ребенок движется вдоль дороги с велосипедом, он должен следить за тем чтобы велосипед находился со стороны машин. Если вдруг его пытаются затащить в автомобиль, ни в коем случае нельзя отпускать велосипед, так как в таком случае затащить ребенка в машину становится проблематично и это может привлечь внимание других людей.

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ

Родители должны избегать одежды или игрушек с написанным на них на видном месте именем ребенка, так как человек, который обращается по имени, изначально вызывает больше доверия у малыша. Также никогда нельзя оставлять несовершеннолетнего (даже на минуту) без присмотра в общественных местах, коляске или автомобиле.

- Это грозит похищением. Маленьких детей всегда стоит провожать до дверей за руку в общественных местах, таких как школа, детский сад, бассейн и при посещении различных секций. В людных общественных местах, таких как парки, торговые центры и концертные залы, ребёнка нельзя упускать из виду ни на минуту. Если ребёнок хочет в туалет, ни в коем случае нельзя допустить его самостоятельный поход, предварительно взрослый должен зайти и проверить, нет ли там посторонних, - объясняют в «Прорыве».

Волонтеры добавили, что родители должны делиться этой информацией со своими детьми довольно часто, но делать это таким образом, чтобы ребенок был осторожен, но не боялся.

- Научите ваших детей думать, быть умным, но не терять голову в опасной ситуации, только в этом случае, если они когда-либо окажутся в опасной ситуации с возможным похитителем, они смогут действовать, - отметили в «Прорыве».