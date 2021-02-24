Режиссер культовых фильмов «Брат» и «Брат 2», Алексей Балабанов, прославился на всю Россию, когда в начале 90-х переехал в Санкт-Петербург и начал снимать полнометражные фильмы. Но те, кто знал Балабанова в юности, часто утверждают, что атмосферу и настроение для своих фильмов он во многом почерпнул из школьных и студенческих лет. Тогда еще не Алексей, а просто Леша Балабанов жил с родителями в Свердловске. Ко дню рождения легендарного режиссера мы попросили их вспомнить малоизвестные факты из его уральской жизни.ИГРАЛ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППЕВ Свердловске Алексей Балабанов учился в школе №2, которая находилась в самом центре города и отличалась углубленным изучением английского языка. Попасть туда мог далеко не каждый ребенок, а лишь тот, кто прошел вступительные испытания, ну или тот, чьи родители работали на высокопоставленных должностях.Балабанов был сразу и тем, и другим – и способности к языкам имелись, и родители были не последними людьми в городе. Мать руководила Свердловским институтом курортологии и физиотерапии, а отец работал редактором на местной киностудии в отделе научно-популярных фильмов.Какого-то интереса к кино в школьные годы Алексей Балабанов не проявлял. Гораздо больше его интересовала музыка. Родители многих одноклассников по долгу службы часто ездили за границу, или имели знакомых иностранцев. Поэтому достать пластинки зарубежных исполнителей Алексею Балабанову не представляло труда.- Мы с Алексеем сдружились на фоне общей любви к музыке, на уроках английского даже за одной партой сидели, - вспоминает Александр Главацкий, одноклассник Балабанова. - И мы решили вместе играть в музыкальной группе. Был у нас в школе вокально-инструментальный ансамбль. Когда прежний состав весь выпустился, мы заняли их место. Алексей играл на гитаре. Мы даже победили однажды на конкурсе политической песни во Дворце пионеров, исполнив гимн чилийских коммунистов.Но гораздо чаще на репетициях звучали новые популярные песни зарубежных исполнителей, которые Балабанов с друзьями заучивал, слушая «Голос Америки» или грампластинки.- Был 1975 год. Пол Маккартни как раз выпустил Band on the Run (третий студийный альбом группы Wings, основанной Маккартни, - Прим. Ред.). Мы ее разучивали, потом играли на танцах, - добавляет Главацкий. - А вот увлечение кино я в нем никогда не замечал и очень удивился, когда у него вышел первый фильм. Музыка, да – он ее любил. И я бы не удивился, если бы он стал музыкантом какой-то группы.В ШКОЛЕ ИЗ-ЗА БАЛАБАНОВА БЫЛ СКАНДАЛДрузья Балабанова говорят, что в школьные годы несправедливость выводила его из себя – он просто не мог пройти мимо нее. Самый яркий пример – драка, которую он устроил в стенах школы, чтобы защитить имущество других ребят.- На выходе из школы у нас такой предбанник был с окошечком и полкой, на которую после уроков дети ставили портфели и бежали баловаться на школьный двор, - вспоминает Александр Главацкий. - И вот однажды местный хулиган проник в школу и стал рыться в этих портфелях. Не знаю, что он там найти хотел. Телефонов сотовых тогда не было – может, деньги на завтраки искал. Но ему не повезло. Алексей проходил мимо, увидел, как пришлый роется по ранцам. Другой бы прошел – не его дело. А Алексей бросился драться с ним, хотя этот хулиган был на три головы выше него. После драки у Алексея фингалы были.Дрался Балабанов и из-за любви. Например, на выпускном вечере. Балабанов тогда ушел с танцев вместе с одноклассницей, которая нравилась очень многим ребятам. Вместе они гуляли по коридорам школы, а затем вдруг перед ними предстал молодой человек из класса помладше, который считал себя парнем этой девушки.- Он был спортсмен-мордоворот с кулачищами, - вспоминает Александр Главацкий. - Он проник на наш выпускной, не нашел на танцплощадке эту девочку, и пошел искать ее по коридорам. Когда увидел в одном из классов с Балабановым, то выбил ему зуб. А годы то советские. Потом в школе долго думали, раздувать эту историю или нет – Леше ведь надо было поступать в Горьковский пединститут иностранных языков, а тут скандал. Мама Балабанова и классная руководительница долго вели переговоры. В итоге зуб Балабанову вставили, а историю было решено не раздувать.ДАНИЛУ БАГРОВА ИЗ «БРАТА» СПИСАЛ С СЕБЯВ школьные годы Алексей Балабанов не отличался ровным настроением. По воспоминаниям одноклассников, он мог быть то меланхоличным, то, наоборот, очень решительным.- Был случай – собираемся идти ко мне слушать новую музыку западную, кто-то пластинки достал, а сигарет нет, - вспоминает Александр Главацкий. - Рядом со школой был продуктовый магазин, за прилавком никого нет, а сзади сигареты. Алексей перепрыгивает через прилавок, берет пачку сигарет, кладет в плошку ту сумму денег, которая была нужна, и мы уходим.Похожий характер друзья Балабанова увидели и в главном герое его фильма «Брат».- Я думаю, что это квинтэссенция его самого. Алексей был очень сложным человеком, и мы наблюдаем это в его герое. Кажется, он самого себя ухватил такого разного, - добавляет Главацкий.ИСПОЛЬЗОВАЛ СВОИ ВЕЩИ ДЛЯ РЕКВИЗИТА В «ЖМУРКАХ»Фильм «Жмурки», как и дилогия «Брат», рассказывал о «девяностых». Одна из самых запоминающихся сцен фильма показывает, как герой Дмитрия Дюжева выбирает, под какую виниловую пластинку истязать свою жертву, привязанную к стулу. Он долго перебирает пластинки, восхищаясь чужой коллекцией.- В «Жмурках» для этой сцены Балабанов использовал свою собственную коллекцию пластинок, - рассказывает Александр Главацкий. – Вообще все эти пластинки он еще в юности услышал у меня, а потом, когда поехал в Лондон, купил их себе тоже.ОДОЛЖИЛ КОТА У ДРУГАПосле Горьковского педагогического института иностранных языков и службы в армии Алексей Балабанов устроился работать к отцу в редакцию научно-популярных фильмов Свердловской киностудии. Четыре года он трудился ассистентом режиссера.- А кем его еще могли сделать, если у него образование было только иностранный язык? Ну, дворником мог быть еще, - вспоминает Лев Ефимов, режиссер Свердловской киностудии. - У него была чисто техническая работа – я его посылал в другие города, в разные архивы к разным людям собирать информацию. Если он находил что-то – прекрасно. Иногда мы с ним вместе работали, например, в библиотеке Ленина в Москве. Иногда он один в библиотеке иностранных языков искал материалы, потому что я иностранного языка не знал, а он знал.Работал Балабанов над документальными фильмами и скоро, наблюдая за коллегами по цеху, дорос и до того, чтобы самостоятельно снимать свое кино.- Один раз он пришел ко мне домой, говорит «Дай кота!». А был у меня черный кот, ну и я дал, - вспоминает Александр Главацкий. - И он его в свою ленту 10-минутную включил. По сценарию кот должен был перебегать перед машиной. Сейчас кляну себя за это. Ничего не случилось, кота он мне вернул, но это ведь все равно стресс для животного.Уже тогда Балабанова тянуло снимать игровые фильмы, а не документальные. В 1985 году он выпустил свою первую художественную ленту – короткометражный фильм «Раньше было другое время», в котором снялся музыкант Вячеслав Бутусов. А затем переехал в Санкт-Петербург, где и стал знаменит.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОдноклассники о режиссере Балабанове: «Алексей стал снимать «чернушные» фильмы после поездки в Ливан»Близкие автора \\"Брат\\" и \\"Брат-2\\" рассказали \\"Комсомолке\\", за что Балабанову выбили в школе зубы и чему режиссер учил своего единственного сына. (Подробнее)