2019-02-25T12:09:26+03:00
Звезды

Одноклассники о режиссере Балабанове: «Алексей стал снимать «чернушные» фильмы после поездки в Ливан»

Близкие автора "Брат" и "Брат-2" рассказали "Комсомолке", за что Балабанову выбили в школе зубы и чему режиссер учил своего единственного сына.
Павел ПИВОВАРОВ
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Алексею Балбанову было 54 года.Алексею Балбанову было 54 года.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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25 февраля знаменитому режиссеру Алексею Балабанову исполнилось бы 60 лет. Автора нашумевших картин «Брат», «Брат-2» и «Груз – 200» не стало в мае 2013 года. Уроженец Свердловска умер от сердечной недостаточности в одном из пансионатов под Петербургом. Журналист «Комсомолки» воссоздал страницы свердловского этапа жизни Балабанова через рассказы учителей режиссера и его одноклассников.

С ДЕТСТВА БЫЛО СЛАБОЕ СЕРДЦЕ

Алексей Балабанов учился в гимназии в Пестеревском переулке недалеко от Дворца молодежи. В школе будущий режиссер был очень серьезным и задумчивым мальчишкой. По словам учителей, парень был «сам себе на уме». Иногда волновался, из-за этого частенько грыз ногти (это привычка сохранилась у Балабанова до конца дней). К тому же уже в те годы, у Алексея было слабое сердце, именно поэтому он был освобожден от физкультуры.

- Алешеньку я очень любила. Он был интеллигент, как и его родители, - вспоминает 88-летняя Эмилия Жиронкина – она учила Балабанова английскому языку. – Учился он на четверки, пятерки. Никогда не грубил Да, с одной стороны он был замкнутым мальчиком. Но в то же время к нему тянулись ребята. В то время Леша очень любил ходить в походы в лес. Он мог гулять среди деревьев без устали. Прошло много времени, а я до сих пор помню его черные, очень смышленые, но грустные глаза.

Алексей Балабанов в молодости. Фото: vk.com

Алексей Балабанов в молодости. Фото: vk.com

Вообще Алексей Балабанов очень любил английский язык. Как-то раз Эмилия Леонидовна поставила классу тяжелую задачу: на протяжении нескольких уроков не произносить ни слова по-русски, а лишь по-английски. - Старшеклассник Балабанов справился с заданием на отлично! – восклицает учительница. – Язык ему вообще давался легко. Недаром он потом стал переводчиком.

Вторым любимым предметом Балабанова была история. Он любил поспорить на уроках с педагогом, к тому же посещал школьное историческое общество «Клио».

- Человек должен жить хорошо при любой системе и формации, - любил повторять юный Балабанов.

К Сергею Бодрову Алексей Балбанов относился как к сыну и тяжело переживал его гибель. Фото: kinopoisk.ru

К Сергею Бодрову Алексей Балбанов относился как к сыну и тяжело переживал его гибель. Фото: kinopoisk.ru

В ШКОЛЕ БАЛАБАНОВУ ВЫБИЛИ ЗУБЫ

Была еще одна черта, которая отличала комсомольца Балабанова от других. Алексей очень небрежно одевался в то время. Буквально не вылазил из джинс, которые родственники привезли ему из восточной Германии. В них он пришел и на выпускной. И там же подрался со своим хорошим другом Евгением Горенбургом.

- Балабанов и Горенбург влюбились в одну девочку. Они не смогли договориться и подрались из-за нее прямо на выпускном. В итоге, Леша потерял два зуба. Сейчас этой девочки уже нет в живых… - рассказывает Сергей Охрименко, который учился с Балабановым в параллельных классах. - А вообще Лешку ребята уважали. Он всегда был честен со всеми. В том числе и с самим собой. То, что в душу ему западало, он нес в себе. Фильмы «Брат» и «Брат-2», кстати, это его видение жизни и все это очень ценно.

Потерянные зубы оказались двумя передними. Из-за ухудшения речи Балабанов не поехал поступать на факультет иностранных языков в МГИМО. В итоге горе – кавалеру пришлось поступить в Горьковский педагогический институт иностранных языков в Нижнем Новгороде.

Сергей Бодров и Алексей Балабанов на съемках "Брат-2". Фото: kinopoisk.ru

Сергей Бодров и Алексей Балабанов на съемках "Брат-2". Фото: kinopoisk.ru

БАЛАБАНОВА ВЫГНАЛИ ИЗ ФИЛАРМОНИИ

В свердловский период жизни Балабанов был не прочь покутить. С тем же Евгением Горенбургом они в 16 лет рок-группу «Кери»: Балабанов играл на гитаре, а Горенбург – на фортепьяно. Кстати, любовь к музыке у него сохранилась и в более зрелом возрасте.

- Однажды мы с ним ночью оказались в свердловской филармонии. Лет 20 нам было на тот момент, - вспоминает приятельница режиссера Лидия Чупрякова. – Леша был в одном пиджаке, а время годы было не теплое. В итоге мы с ним упали прямо в филармонии, а с утра нас принялись выгонять местные музыканты, пришедшие репетировать.

После окончания института Балабанов ушел в армию. Служил в авиационном полку в Витебске. Тогда же летал в страны Африки, Ливан в качестве переводчика.

- В Ливане тогда шла гражданская война. И на Лешу эта поездка оказала сильное влияние. Думаю, с ним что-то случилось в Ливане, - размышляет Лидия Чупрякова. – После этих командировок он изменился. И потом уже появились все ужасы в его фильмах и чернушное мышление.

- В детстве и молодости мы были очень близкими друзьями, - добавляет Евгений Горенбург. – Я не могу сказать, что я снимался в его фильмах – это слишком громко звучит, но было дело, я помог другу с курсовой работой. - Все произошло случайно. Тогда около железнодорожного вокзала в Свердловске был ресторан «Старая Крепость», и я зачем-то в него зашел. А там шли съемки, ну и я поучаствовал в процессе, снялся в массовке. (В фильме Евгений Горенбург танцует с главной героиней под песню «Нау» «Взгляд с экрана»). Алексей сформировал меня как личность, и я надеюсь, в этом мы квиты. Он уехал в Петербург, и мы стали реже видеться. Да и созванивались мы очень редко.

ЛЮБИТЕЛЬ МУДРОСТЕЙ И КУХНИ

В 90-х Балабанов уехал в Санкт-Петербург. Там он жил, работал. Там же познакомился со своей второй супругой Надеждой Васильевой.

- О Леше я впервые узнала на премьере его фильма «Счастливые дни». Пришла на сеанс, посмотрела кино и вслух сказала подружке: «Я бы вышла за режиссера этого фильма замуж», - рассказывает вдова Балабанова. – А потом я пришла на «Ленфильм» и Леша там тоже был. Так и познакомились. Леша мне потом говорил: «Ты, конечно, кривляка, но я тебя взял, потому что ты была в юбке, а не в брюках». Ему совершенно было плевать на условности, и это подкупало многих девушек. Леша должен был прийти в белой рубашке и галстуке, а он обязательно появлялся в тельняшке. И это было так круто!

Вместе со своей второй супругой Надеждой Васильевой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вместе со своей второй супругой Надеждой Васильевой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У Алексея и Надежды есть сын Петр. Сейчас ему 24 года. По словам родных режиссер очень любил готовить. Его коронными блюдами были свинина и суп, сваренный на бараньей косточке.

- В детстве папа дарил мне не игрушки, а советы (игрушки дарила мама). Говорил: «Сказал, стой ровно», «будь пунктуальным», «точи ножи, ножи в доме всегда должны быть острые», « неважно кем ты станешь, главное, что бы человек был хороший», - рассказывает сын режиссера. - Удивляет насколько велик был его внутренний мир, его сознание, хотя со стороны этого было не видно. Он умел в обычном заметить, что-то не обычное. Но я понял это лишь сейчас. Тогда я этого не понимал.

Петр на похоронах отца. Фото: Тимур ХАНОВ

Петр на похоронах отца.Фото: Тимур ХАНОВ

СПРАВКА "КП"

Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков. В 1981—1983 годах проходил службу офицером-двухгодичником в Советской армии. Незадолго до окончания срока службы был переведен в ВМФ.

Алексей Октябринович работал ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. В 1990 году окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (экспериментальная мастерская «Авторское кино» Николаева, Галантера).

С 1990 года жил и работал в Санкт-Петербурге. В 1992 года стал соучредителем кинокомпании «СТВ», при помощи которой снял большинство своих фильмов.

Среди самых известных его фильмов — «Брат», «Брат-2», «Война», «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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