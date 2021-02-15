Автохам Игорь Новоселов вновь в центре внимания, но на сей раз не в родном Екатеринбурге, а в городе-спутнике Березовском. Парень снова в шаге от колонии, на сей раз по обвинению в хулиганстве, угрозе убийством и порче чужого имущества.В этой истории обошлось без коронной фразы «Ты кому сигналишь, дядя», но не менее интересная. В мае 2020 года Новоселов вместе с другом решили потрепать нервы незнакомому водителю и устроили за ним погоню. Дорожная разборка перетекла в потасовку. Кажется на этот раз автохам перешел все границы. Теперь ему грозит до 7 лет колонии. При этом он уже отбывал срок за дебош в магазине и ту самую перепалку в 2013 году, после которой прославился на всю страну.- В какой-то момент Новоселов позволил потерпевшим обогнать свой автомобиль, после чего догнал потерпевших, допустив, при этом, с ним боковое столкновение, а затем преградил автомобилю потерпевших путь, встав поперек проезжей части, - рассказывают подробности уголовного дела в прокуратуре Свердловской области. - Когда потерпевшие доехали до своего дома в поселке Становая, их уже встречали родственники и знакомые, которые были предупреждены о преследовавших их лицах.Разъяренный Новоселов достал предмет, похожий на боевую гранату и бросил их в сторону семьи. А затем разбил неугодную ему машину и скрылся. Ущерб оценили в 90 тысяч рублей.Новоселов приехал к зданию суда на тонированной иномарке к самому началу заседания. Присутствие прессы не испугало автохама, но общаться с журналистами он наотрез отказался.- Отойдите от меня! - закричал хулиган, когда увидел микрофоны телевизионщиков.Пострадавший водитель Mitsubishi Lancer приехал в суд в окружении родственников. Но если у Новоселова давно есть причины не любить прессу, то ухмылки в ответ на вопросы потерпевшей стороны выглядели, по меньшей мере, странно.Предварительное слушание прошло в закрытом режиме и продлилось чуть меньше часа. По его окончании Новоселов во весь опор побежал к своей машине и ретировался. Его адвокат заявил, что суд отложили, так как потерпевший не успел ознакомиться с материалами уголовного дела.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГероя ролика «Ты кому сигналишь, дядя?» осудили на два года колонии(Подробнее)Появилось видео, на котором видно, как уралец под угрозой расстрела заставляет кассира продать ему пиво (Подробнее)