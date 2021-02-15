Новоселову грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 февраля, в Березовском городском суде начнется процесс по уголовному делу Игоря Новоселова. Автохам «прославился» на всю страну после публикации записи с видеорегистратора, на которой Новоселов угрожает пистолетом водителю.

Теперь же его обвиняют в угрозе убийством. При этом, как в предыдущий раз, жертвой нападения стали незнакомые хулигану люди. В мае прошлого года Новоселов вместе с другом устроил погоню, а потом едва не убил человека. Сообщается, что он бросал предмет, похожий на гранату.

- В какой-то момент Новоселов позволил потерпевшим обогнать свой автомобиль, после чего догнал потерпевших, допустив, при этом, с ним боковое столкновение, а затем преградил автомобилю потерпевших путь, встав поперек проезжей части, - отмечают в прокуратуре Свердловской области.

Теперь Игорю Новоселову грозит до 7 лет лишения свободы.