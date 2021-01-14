Знаменитый автохам Игорь Новоселов вновь попал под уголовку. На сей раз его будут судить в Березовском за умышленную порчу чужого имущества и угрозу убийством. Как рассказала пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова, в мае прошлого года пьяный Новоселов вместе с приятелем устроили погоню за автомобилем.- Новоселов стал создавать помехи для движения, то снижая, то повышая скорость, а также «виляя» в сторону обочины. В какой-то момент Новоселов позволил потерпевшим обогнать свой автомобиль, после чего догнал потерпевших, допустив, при этом, с ним боковое столкновение, а затем преградил автомобилю потерпевших путь, встав поперек проезжей части, - рассказывает представитель надзорного ведомства.Автохам и его друг преследовали водителя машины вплоть до самого дома, а потом кинули в сторону людей предмет похожий на гранату. Закончилась потасовка тем, что Новоселов снял с чужой машины регистрационные номера. Ущерб от действий Новоселова оценили в 90 тысяч рублей. Ему снова грозит тюремный срок, на этот раз - до 7 лет лишения свободы.- Неустановленный соучастник, в свою очередь, взял стеклянную бутылку и кинул ее в потерпевшего, однако промахнулся, а Новоселов стал с силой тянуть за волосы потерпевшую, - отмечают в прокуратуре.Хулиган прославился на всю страну фразой «Ты кому сигналишь, дядя?». В 2014 году он стал зачинщиком дорожного конфликта в Пионерском поселке, когда угрожал обидчику пистолетом, а после проколол ножом ему шины. Затем Новоселов стал героем криминальной хроники благодаря ограблению продуктового магазина с игрушечным автоматом, а затем вломился в квартиру к должнику, но перепутал дверь.В общей сумме парню назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы, но из-за нового закона, согласно котором один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии, он вышел раньше. Известно, что сейчас Новоселов работает в похоронном бюро.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГероя ролика «Ты кому сигналишь, дядя?» осудили на два года колонии (подробнее)Появилось видео, на котором видно, как уралец под угрозой расстрела заставляет кассира продать ему пиво (подробнее)