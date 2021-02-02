В регионе отмечают снижение уровня заболеваемости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области готовят очередное снятие ограничений по коронавирусу. Уже с 5 февраля в регионе возобновят работу по ночам кафе и рестораны. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

- С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время — с 23.00 до 6.00. Но при условии строгого следования всем санитарным правилам. Знаю, как нелегко пришлось бизнесу.

Кроме этого с 8 февраля к полноценной работе возвращаются детские сады. До этого дошкольным учреждениям разрешали работать лишь с 50% наполняемостью.

ОФИЦИАЛЬНО

Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 71 145. С начала пандемии от коронавируса на Среднем Урале скончались 2 063 человека. На данный момент в больницах Екатеринбурга и области остаются 2 097 пациентов.

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