Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 2 февраля 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 325 новых случаев коронавируса, 80 из них приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи подтверждены в Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Кушве, Серове, Асбесте, Каменске-Уральском, Невьянске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 71 145 человек, из которых 63 789 человека полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений уральских больниц выписали 347 пациентов.

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- Состояние 317 госпитализированных оценивается как тяжелое, 237 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 158 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 2 097. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - прокомментировали в оперативном штабе Свердловской области.

Также за сутки подтверждено 15 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 063.