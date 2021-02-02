«Из 113 человек заболели трое»: врачи впервые озвучили данные исследований уральского препарата от COVID-19

Разработка «Медсинтеза» показала высокую эффективность при очаговых вспышках коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ученые из медицинского университета впервые представили результаты исследований об эффективности и безопасности препарата «Триазавирин». Напомним, этот препарат применяют при профилактике и лечении коронавируса. Его производят в закрытом городе Новоуральске на предприятии «Медсинтез».

О данных исследований рассказали член-корреспондент РАН, ректор Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Ольга Ковтун и завкафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ Алебай Сабитов.

По словам Ольги Ковтун, «Триазавирин» показал высокую эффективность не только при лечении COVID-19, но и при грипппе, ОРВИ и даже при клещевом энцефалите. Кроме того, в ближайшей перспективе ученые будут проводить исследования о влиянии «Триазавирина» на детей. Если испытания пройдут успешно, то препарат будут применять при лечении детей от гриппа и ОРВИ.

О том, как «Триазавирин» влияет на лечение коронавируса, рассказал Алебай Сабитов.

- В августе мы приступили к клиническим исследованиям по эффективности и безопасности этого препарата. Оценка эффективности препарата давалась на основе больных с легкой формой COVID-19, - рассказал завкафедрой медицинского университета.

Стоит заметить, что стоимость «Триазавирина» - довольно высокая. Цена на упаковка из 20 таблеток начинается от 1340 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поучаствовать в исследованиях согласились 120 человек. В основной массе от 30 до 50 лет.

- Мы оценивали, как быстро проводилось лечение. И на какой день мы получим отрицательные результаты по ПЦР и соскобу, - уточнил Алебай Сабитов. - Уже спустя три дня после лечения у 25% проходили симптомы заболевания, а уже к 12 дню результаты на анализ по ПЦР были отрицательными у 97% .

Также медик отметил, что абсолютно все пациенты переносили прием препарата хорошо.

- Симптомы болезни не нарастали и не фиксировались осложнения. Таким образом, мы делаем вывод, что от «Триазавирина» есть польза и терапевтический эффект. При этом нет никакого вреда организму, - подытожил Алебай Сабитов.

Разработка «Медсинтеза» показала высокую эффективность при очаговых вспышках коронавируса. Например, исследовались случаи, когда COVID-19 был зафиксирован у одного из супругов в семье.

- Нам было интересно узнать, насколько в плане профилактике этот препарат эффективен. Схема была не как при лечении - по три капсулы в день, а по одной капсуле в течение 20 дней, - рассказывает Алебай Сабитов.

В этом исследовании принимали участие 113 человек. У пациентов брали анализы на седьмой, 14-й и 20-й день исследования.

- Из 113 человек только у трех был получен положительный результат на коронавирус. У них была легкая форма болезни. Все остальные не заболели, и ни у одного человека не выявили нежелательных явлений или реакций на прием этого препарата в течение 20 дней. Была нормальная и биохимия и кардиограмма, а также все остальные результаты анализов. То есть, препарат можно позиционировать и для экстренной профилактики в очагах, - считает заведующий кафедрой медицинского университета.