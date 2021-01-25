Житель Первоуральска объяснил, почему убил жену и маму троих детей у здания суда

Мужчина обвиняется по шести статьям УК. Фото: соцсети

В Свердловском областном суде 25 января начали рассматривать дело об убийстве многодетной матери из Первоуральска. 27-летняя Полина Драница, воспитывавшая троих детей, погибла у здания мирового суда. Туда женщина шла на процесс по административному делу о побоях, которые ей наносил ее гражданский муж.

По версии следствия, 37-летний Вячеслав Попов 18 марта 2020 года подкараулил гражданскую жену у здания мирового суда и начал наносить ей удары ножом. Чтобы спастись, женщина забежала в здание. Там остановить разъяренного мужчину попытался судебный пристав и случайный посетитель. Разъяренного мужчину задержали тем же днем, в квартире у его матери.

Полина и Вячеслав начали встречаться за два года до трагедии. У обоих к тому моменту уже были дети от предыдущих браков. Как расскажут подруги Полины, Вячеслав сильно ревновал свою избранницу и регулярно поднимал на женщину руку. Перестал он это делать лишь когда она забеременела третьим ребенком. Вячеслав был очень рад, что гражданская жена родила ему дочку (для него это стал второй ребенок), но конфликты в паре все равно не прекращались. В итоге семейные стычки привели к трагедии.

Знакомые рассказали, что Полина любила собираться с друзьями. Фото: соцсети

Вячеслав Попов на заседании суда объяснил, почему убил свою гражданскую жену.

- За измену, - кратко ответил подсудимый на вопрос корреспондента «Комсомольской правды».

За эпизод с покушением на пристава, уральцу предъявили обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Также Вячеславу Попову предъявили обвинения по статьям убийство (речь о Полине Дранице), покушение на убийство двух и более лиц, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба.

Первоуралец признал вину лишь в убийстве Полины. По всем остальным обвинениям Вячеслав Попов вину не признал.

В ходе процесса подсудимый рассказал, что имеет двух несовершеннолетних детей - 2019-го и 202-го годов рождения. До ареста Вячеслав Попов работал на Уральском трубном заводе транспортировщиком.

В ходе заседания помощник прокурора перечислила все обвинения против Вячеслава Попова.

Так, в начале февраля 2020 года он взял ключи от ВАЗ-2115, который принадлежал его гражданской жене, и уехал. Его задержали сотрудники ГИБДД. Этот угон квалифицировали как неправомерное завладение транспортным средством. Спустя несколько дней он проткнул на этой машине четыре колеса. Эти действия квалифицировали, как порчу имущества.

Еще через пару дней Вячеслав Попов поколотил свою сожительницу.

- У Попова возник умысел на убийство Драницы. Он нанес ей не меньше десяти ударов руками и ногами, затем затащил потерпевшую в квартиру. Но реализовать свой умысел не смог, так как потерпевшая оказала ему активное сопротивление и вырвалась, - зачитала помощник прокурора.

В тот день медики зафиксировали у женщины ушибы.

Вячеслав Попов признал вину только в убийстве гражданской жены Фото: Евгений СТОЯНОВ

Роковой день для Полины Драницы наступил 18 марта 2020 года. Пара встретилась на крыльце мирового суда. Между ними началась перепалка. Полина поспешила уйти в здание, но подсудимый бросился за ней.

- Он прошел за ней в помещение суда, где нанес не меньше 13 ударов ножом в область головы и туловища, - говорит гособвинитель.

Женщина умерла прямо в здании мирового суда. Судебный пристав по фамилии Лодыгин попытался спасти погибшую и сам едва не расстался с жизнью.

- Попов попытался нанести ему удар в живот. Но Лодыгин прикрыл его руками, тогда Попов нанес удар по рукам, - уточнила помощник прокурора. В этот момент помочь приставу попытался случайный свидетель по фамилии Якин, который схватил Вячеслава Попова за руку. Но обезумевший ревнивец попытался убить и его, ударив ножом в область головы. К счастью, мужчина успел подставить под нож руку. После этого подсудимый сбежал.

После того, как помощник прокурора зачитала обвинение, слово дали Вячеславу Попову. На все вопросы судьи он отвечал односложно. Более подробно свою позицию он пообещал выразить во время прений.

На сегодняшний процесс не пришли родственники Полины Драницы. Из-за этого судья Андрей Минеев принял решение закончить заседание. Следующий процесс по этому делу состоится 10 февраля.

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