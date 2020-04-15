В Первоуральске после убийства женщины у здания суда на участкового завели дело по двум статьям

18 марта в городе Первоуральск Свердловской области произошла семейная трагедия, в результате которой погибла 27-летняя местная жительница Полина Драница.

Молодую мать возле здания мирового суда убил ее гражданский муж – 35-летний Вячеслав Попов. Его отправили под стражу. 15 апреля стало известно, что СКР по Первоуральску возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении участкового уполномоченного городского отдела полиции майора Рушана Карамова. Его обвинили в превышении должностных полномочий, которое повлекло причинение тяжких последствий и в халатности.

Мать троих детей убил ее гражданский супруг. Фото: Вконтакте

Следствие полагает, что участковый знал о конфликте между Полиной и ее супругом, но не предпринял никаких действий, чтобы предотвратить трагедию. Сейчас в отношении подозреваемого (именно в таком статусе находится сейчас Рушан Карамов) проводится служебная проверка. Эту информацию "КП-Екатеринбург" подтвердила адвокат подозреваемого Ольга Кезик.

- Мой подзащитный сейчас находится в статусе подозреваемого. Обвинение ему не предъявлено, от службы он не отстранен, - рассказала Ольга Кезик.

Участковый уполномоченный Рушан Карамов. Фото: официальный сайт Первоуральска

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему закон о домашнем насилии расколол общество на тех, кто сильно «за» и резко «против»?

Вокруг инициативы, которую в России еще только собираются принять, уже схлестнулись либералы и патриоты, феминисты и домостроевцы. (Подробности)