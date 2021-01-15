Автомобилистам, которые привыкли не платить за платную парковку в центре Екатеринбурга, придется раскошелиться уже в этом году.Напомним, последние годы система платных парковок в уральской столице фактически не работает. Дело в том, что мэрия, которая должна была выявлять нерадивых автомобилистов, игнорирующих оплату парковки, не могла их оштрафовать. Это было связано с тем, что данные таких водителей чиновникам не передавала ГИБДД, а инспекторы не имели на это право в силу федерального закона о неразглашении данных.Когда проект платных парковок еще работал, не разбившись о бюрократические проволочки, нерадивых автомобилистов находили парконы. Так называются приборы, которые выявляют нарушения правил парковки и фиксируют их на видео.Чтобы машины с парконами вновь появились на улицах уральской столицы, необходимо, чтобы у ГИБДД была схема организации дорожного движения. Этого требует законодательство. Но у мэрии такого документа нет.Как рассказал врио главы Управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов, Госавтоинспекция обратилась в прокуратуру, а надзорное ведомство подало в суд. В итоге администрацию Екатеринбурга обязали разработать проект организации дорожного движения. И сделать это необходимо уже до конца этого года. После этого на улицах уральской столицы вновь появятся парконы.- У нас уже разработан маршрут, если эти локальные схемы будут соответствовать, то мы будем осуществлять патрулирование улиц. В тестовом режиме будет приобретен комплекс, который сможет автоматически фиксировать нарушения правил парковки, - рассказал в ходе брифинга подполковник Алексей Спиридонов.Стоит заметить, что система платных парковок, которая впервые была внедрена в Екатеринбурге в мае 2014 года, не раз подвергалась критике со стороны экспертов. В частности, из-за того, что она обходилась бюджету в 28 миллионов рублей в год, а автомобилисты попросту игнорировали паркоматы, понимая, что штрафы за неоплаченную стоянку все равно не придут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГосдума придумала, как штрафовать екатеринбургских автомобилистов, игнорирующих паркоматы. Государственная дума РФ придумала, как сделать так, чтобы в Екатеринбурге заработали платные парковки (подробнее)