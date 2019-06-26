Система не работает: прокуратуру просят наказать мэрию Екатеринбурга за платные парковки

СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-26T12:14:47+03:00

На паркоматы и их обслуживание потратили 300 миллионов рублей

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Система платных парковок, созданная мэрией Екатеринбурга пять лет назад, не эффективна. К такому выводу пришел представитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. За несколько лет на функционирование системы из городской казны потратили 300 миллионов рублей, только вот отдачи от ее работы никакой, считает эксперт.

- Система штрафов не налажена, данные о том, сколько владельцев платят, отсутствуют. Администрация говорит, что это служебные данные, - пишет Максим Едрышов.

По его словам, на работу нанимают людей, которые просто колесят по городу и фиксируют неоплату парковки. Потом эти данные по факту уходят в стол.

Система паркоматов не доказала свою эффективностьФото: Алексей БУЛАТОВ

- Ездят, тратят бензин, штрафы не выписываются. Казалось бы, раз проект не работает, то надо перестать тратить деньги. Но нет же. Только на этот год в бюджете заложено 32 миллиона рублей на все это безобразие. Все это финансируется по программе безопасности дорожного движения, - говорит эксперт.

Общественный деятель считает, что деньги выделяют, потому что это прибыльно. Поэтому Максим Едрышов обратился в прокуратуру с требованием проверить правомерность расходования бюджетных средств.

В администрации Екатеринбурга от комментария по данной ситуации отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU