2019-06-26T12:14:47+03:00
Общество

Система не работает: прокуратуру просят наказать мэрию Екатеринбурга за платные парковки

На паркоматы и их обслуживание потратили 300 миллионов рублей
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Нарушения фиксируют, но штрафы не выписываютНарушения фиксируют, но штрафы не выписываютФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Система платных парковок, созданная мэрией Екатеринбурга пять лет назад, не эффективна. К такому выводу пришел представитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. За несколько лет на функционирование системы из городской казны потратили 300 миллионов рублей, только вот отдачи от ее работы никакой, считает эксперт.

- Система штрафов не налажена, данные о том, сколько владельцев платят, отсутствуют. Администрация говорит, что это служебные данные, - пишет Максим Едрышов.

По его словам, на работу нанимают людей, которые просто колесят по городу и фиксируют неоплату парковки. Потом эти данные по факту уходят в стол.

Система паркоматов не доказала свою эффективность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Система паркоматов не доказала свою эффективностьФото: Алексей БУЛАТОВ

- Ездят, тратят бензин, штрафы не выписываются. Казалось бы, раз проект не работает, то надо перестать тратить деньги. Но нет же. Только на этот год в бюджете заложено 32 миллиона рублей на все это безобразие. Все это финансируется по программе безопасности дорожного движения, - говорит эксперт.

Общественный деятель считает, что деньги выделяют, потому что это прибыльно. Поэтому Максим Едрышов обратился в прокуратуру с требованием проверить правомерность расходования бюджетных средств.

В администрации Екатеринбурга от комментария по данной ситуации отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные Екатеринбурга пересели на BMW
В Полевском сотрудники больницы, где ребенку ввели просроченное лекарство, отделались выговорами
Депутаты Екатеринбурга попросили прокуратуру пересмотреть сделку по продаже бани «Бодрость»
Отметила в билете дни рождения домочадцев: уралочка выиграла в лотерее восемь миллионов рублей
К границе Урала и Сибири: автопробег «Комсомолки» добрался до молочного производства в селе Новопышминское
Почта России создала для Ural Music Night открытки, которые можно будет бесплатно отправить в любой конец России
Родня участников группы Дятлова просит СКР провести объективное расследование трагедии на перевале
В Екатеринбурге на Плотинке откроется информационный центр Ural Music Night
Уральские военные усилили охрану на Белоярской АЭС
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» нашли новых социальных предпринимателей
К границе Урала и Сибири: «КП-Екатеринбург» отправилась в первый в своей истории автопробег
Мэр одобрил: в Екатеринбурге появится новый жилой квартал
В Невьянске мужчину отказывались госпитализировать четыре дня, а потом пришлось удалить желчный пузырь
Сегодня в Екатеринбурге решат, строить ли храм в сквере у Тетра драмы
В Екатеринбурге мошенник, который выманивал из людей деньги, представляясь полицейским, сядет в тюрьму на три года
В конце июня в Екатеринбург вернется лето
Это борьба со всем другим: Познер пристыдил москвичей, которые не поддержали протесты за сквер в Екатеринбурге
С 1 июля в Свердловской области поднимутся цены на газ
Легендарный хоккеист Павел Дацюк будет выступать в «Автомобилисте» под 13-м номером
В аэропорту «Кольцово» рейс задержали на полтора часа из-за поврежденного колеса
На Урале суд наказал гомофоба за комментарий после жалобы представителей ЛГБТ
Мэрия Екатеринбурга сказала окончательное «нет» референдуму по статусу сквера у Драмтеатра
Скандальный депутат Гордумы Екатеринбурга обратится к губернатору по поводу повышения тарифов ЖКХ