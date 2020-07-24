Как следователь из Верхней Салды разоблачила «киллера»-любовника и посадила насильника, который нападал на дочек чиновников

Ольга Новопашина работает следователем уже почти 20 лет и на ее счету множество резонансных дел, в которых ей удалось разобраться.

Недавно Ольга Новопашина вывела на чистую воду серийного насильника, а еще на ее счету раскрытие запутанного заказного убийства и дело «уральского Раскольникова».

«УРАЛЬСКИЙ РАСКОЛЬНИКОВ»

- Я помню все свои дела. Но больше всего, наверное, запомнилось первое. Это было в 2002 году. Тогда я еще училась в институте, вышла на госы, и меня взяли на работу в прокуратуру старшим следователем (Следственный комитет был образован в 2011 году, до этого функции СК выполняли следователи прокуратуры. – Прим. Ред.) с испытательным сроком, - начинает рассказывать Ольга Николаевна. – Почти сразу мне досталось дело молодого парня, которому едва исполнилось 20 лет. Он был гастарбайтером, выходцем из одной из Среднеазиатских республик. Он убил топором бабушку, которая давала взаймы деньги под проценты. То есть, была ростовщиком. Как в романе Достоевского «Преступление и наказание».

Преступника удалось установить по горячим следам. Отпираться парень не стал. На топоре были его отпечатки пальцев, да и в его квартире нашли деньги, принадлежавшие старушке. Потратить их он так и не успел.

На работе Ольга Новопашина следователь, а в обычной жизни - мама двоих детей. Фото: следственный отдел СКР города Нижняя Салда

- Этот парень приехал в Россию на заработки, но погряз в кредитах, а потом вообще остался без работы. Бабушка давала деньги взаймы. Небольшие суммы, по 1000, по 500 рублей. Те, кто не мог вернуть деньги, бесплатно работали у нее на огороде – с утра до поздней ночи. Так они отрабатывали проценты, - объясняет следователь.

После поимки парень раскаялся в убийстве. Суд приговорил его к 14 годам колонии.

ЛЮБОВНИК И КИЛЛЕР В ОДНОМ ЛИЦЕ

Одним из самых запутанных преступлений, которое расследовала Ольга Новопашина, стало заказное убийство. В августе 2013 года в одной из квартир на улице Карла Маркса в Верхней Салде нашли тело 55-летней Натальи. У нее было перерезана сонная артерия, а тело было изрезано ножом.

Полицию вызвали соседи, которые услышали в квартире женский крик: «Что же ты наделал, Коля?». Николай был гражданским мужем Натальи. Он же первым попал под подозрение в убийстве. В шкафу силовики нашли его рубашку, на которой были пятна крови…

Но дело оказалось не таким простым. В тот вечер хозяева были в квартире не одни. В гости к ним пришел бывший возлюбленный Натальи Андрей вместе с женой Еленой. Последняя уверяла следователей, что именно Николай нанес Наталье роковые удары ножом. Однако при дальнейшем разбирательстве выяснилась одна важная деталь: Андрей и Наталья не могли поделить их общую квартиру.

Преступник согласился совершить убийство всего лишь за 50 тысяч рублей. Фото: следственный отдел СКР города Нижняя Салда

- В показаниях Елены были противоречия, - говорит Ольга Новопашина. – Например, она говорила, что не видела момента убийства, но при этом верно описала места, куда были нанесены удары погибшей. А когда мы проанализировали ее звонки, выяснилось, что в течение четырех месяцев, она периодически звонила на один и тот же номер телефона. Последний звонок был перед убийством.

Владельцем номера оказался 32-летний Александр Фролов. Он работал на том же заводе, что и Елена и был с ней знаком.

- В ходе неоднократных допросов Елена призналась, что хотела, чтобы ее нынешний супруг стал единственным владельцем квартиры. Она же нашла «киллера», - добавляет Ольга Николаевна. – Фролов согласился совершить убийство за 50 тысяч рублей. Аванс в 10 тысяч он получил незадолго до преступления.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что Фролова и Топорову связывали не только «деловые» отношения. Они были любовниками.

Женщину убили этим ножом, а потом преступник сбросил его в реку. Фото: следственный отдел СКР города Нижняя Салда

Рабочего завода задержали, когда Елена передавала ему оставшиеся за убийство деньги. Он во всем признался и показал место в городском пруду, куда выкинул нож.

- Молодой парень, вся жизнь впереди. Когда я его спрашивала, зачем он это сделал, он отвечал: «Не знаю, наверное, бес попутал», - вспоминает следователь.

Позже силовики детально восстановили, что произошло в тот злополучный день в квартире на Карла Маркса. Елена дождалась пока ее новый муж и гражданский супруг Натальи выйдут на улицу покурить. В этот момент она запустила в квартиру «киллера». Сначала они попытались задушить Наталью подушкой, а потом начали бить ее ножом, который передавали друг другу. Затем они измазали кровью женщины рубашку Николая, чтобы подозрения пали на него. После этого Фролов незаметно ушел из квартиры, а когда вернулся гражданский муж убитой, Елена начала громко кричать, что он совершил убийство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/791982" frameborder="0"></iframe> Преступник показывает, куда сбросил оружие после заказного убийства.Видео: предоставлено следственным отделом СК по городу Верхний Уфалей

Судебный процесс по делу Елены Топоровой и Александра Фролова проходил в Екатеринбурге – в Свердловском областном суде. Суд присяжных признал любовников виновными в умышленном убийстве. Елена получила 11 лет колонии общего режима, а Александра приговорили к 14 годам в колонии строгого режима.

НАСИЛЬНИК ДОЧЕРЕЙ ЧИНОВНИКОВ

Помимо убийств СК занимаются расследованием преступлений сексуальной направленности. Один из таких случаев произошел в Верхней Салде осенью 2019 года. Две молодые подруги поздним вечером возвращались домой с работы. В этот момент на них напал неизвестный мужчина. Сначала он схватил одну девушку, но она вырвалась. Тогда преступник накинулся на вторую.

- Он взял ее за волосы, уронил на землю и начал раздевать, - уточнила Ольга Новопашина обстоятельства дела. – Но девушка не испугалась, стала громко кричать и царапаться.

Ее подруга в этот момент начала стучать в окна ближайших частных домов.

- На ее крики никто не вышел. Тогда девушка вернулась, чтобы помочь своей подруге. В итоге мужчина снова переключился на эту девушку, уронил ее и ударил головой о землю, - рассказывает следователь.

Спугнули насильника случайные прохожие. Силовикам удалось задержать его в ту же ночь.

- Он приехал из другого города. В прошлом у него уже была попытка изнасилования девушки, причем она была дочерью чиновника. На его «счету» было и изнасилование другой девушки, отец которой также был чиновником. Но этих жертв он не выбирал специально, это было совпадение, - рассказала следователь.

Девушки из Верхней Салды несостоявшегося насильника опознали. Но признаваться он не хотел.

- Он утверждал, что просто хотел познакомиться с девушками, и никакой попытки изнасилования не было, - рассказывает следователь.

При обыске дома у преступника нашли женскую цепочку с женскими волосами и следами крови. Выяснилось, что незадолго до попытки изнасилования этот же мужчина напал уже на другую женщину, но тогда он совершил только разбой.

Доказательств, собранных следователем, хватило, чтобы довести дело до суда. Мужчину признали виновным в попытке изнасилования и в разбое. Преступника приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Преступник, нападавший на женщин, так и не признал вину, но доказательств хватило, чтобы суд признал его виновнымФото: Алексей БУЛАТОВ

ПРЕСТУПНИКИ ГОВОРЯТ МНЕ «СПАСИБО»

- Часто преступники говорят мне «спасибо», - продолжает Ольга Новопашина. – Например, недавно. Мне передали дело от другого следователя, который ушел в отпуск. Я пришла к задержанному в изолятор. Он спросил: «Вы Ольга Николаевна Новопашина?». Я ответила, что да. Тогда он сказал: «Как хорошо, что мое дело будете вести именно вы». Оказалось, что он обо мне наслышан от человека, с которым вместе сидел. Тот попросил передать мне «спасибо». За что тот человек передал мне слова благодарности, мне неизвестно, но полагаю, что за человеческое отношение. Я вспомнила того человека, он совершил убийство и получил срок больше 10 лет. Его дело полностью расследовала я, - уточнила следователь.

Ольга Новопашина рассказала, что старается найти к каждому преступнику подход и этот метод оказывается эффективным.

- Нужно понимать психологию человека. Например, если он одинок, и ты понимаешь, что к нему в СИЗО никто не придет, то можно принести ему «передачку». От меня не убудет, если я куплю ему пачку сигарет и чая. А ему будет приятно, что кто-то оказал ему внимание. Для них это очень много значит, - считает Ольга Новопашина. - Каждое дело для меня особенное, поэтому я помню их все. Несмотря на то, что человек оступился, совершив преступление, он по-прежнему остается человеком и к нему должно быть соответствующее отношение. Конечно, нам не вернуть погибших, но когда нашему отделу удается найти убийцу, есть ощущение, что мы хотя бы немного, но все-таки помогли родственникам потерпевшего. Появляется чувство выполненного долга.

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