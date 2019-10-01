Хроники уральского сыска: как по спичечному коробку нашли убийцу латышей, приехавших в Свердловск за машиной

Ровно тридцать три года назад на Урале произошло двойное убийство, вызвавшее широкий общественный резонанс. Убитыми оказались двое братьев, приехавших в Свердловск из Литовской ССР, чтобы купить машину. 29-летний Викторас и 19-летний Сигитас Самуолисы пропали 1 октября 1986 года.

Убийцу установили в течении нескольких месяцев. Все это время руководство местного ОБКОМа давило на уральских сыщиков и требовало в кратчайшие сроки найти преступника, а дело было на контроле у центрального комитета партии.

Спустя много лет после произошедшего мы поговорили с Евгением Агафоновым, в 80-е годы работавшим старшим следователем прокуратуры Свердловской области. Он был в составе группы, раскрывшей это дело. Также в нашем распоряжении оказались архивные кадры, никогда не публиковавшиеся в прессе.

БЕССЛЕДНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ДВУХ БРАТЬЕВ

- К моменту, когда я принял это дело к производству, единственной путеводной нитью была обложка спичечного коробка, с написанным на нем номером 37-37 ТЮЯ, - вспоминает Евгений Михайлович.

Эту улику сыщики нашли во время осмотра гостиничного номера, где остановились жители Литвы. Братья не стали покупать первую попавшуюся машину. Они приехали в Свердловск 25 сентября, поселились в гостинице «Дом крестьянина» и до момента исчезновения тщательно изучали рынок.

Самуолисы успели посетить магазин «Автомобили» на Лукиных,4, станцию техобслуживания на Шефской, вещевой рынок в поселке Шувакиш, а также гаражи и квартиры автовладельцев. В номере латышей нашли несколько записок с адресами и телефонами продавцов машин. Однако Евгений Агафонов чувствовал, что именно запись на спичечном коробке станет отправной точной в расследовании.

Сыщики выяснили, что незадолго до исчезновения братья отоварили в Свердловске аккредитив на сумму около 7 тысяч рублей. По тем временам в СССР это были очень большие деньги.

Сотрудники уголовного розыска тогда сумели найти не только кассира, выдававшего латышам наличные, но и людей, стоящих в очереди с братьями Самоулисами.

ДЕЛО О ПОПЫТКЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ

Один из оперативников вспомнил, что больше года назад машина с номерным знаком, написанным на коробке, уже фигурировала в милицейских сводках. Компьютеров тогда не было, и чтобы найти информацию сыщикам пришлось «перелопатить» множество архивных материалов.

Оказалось, что номер фигурировал в деле о попытке изнасилования. Пострадавшей оказалась женщина, которая 5 июня 1985 года была в Свердловске проездом. Ей было нужно доехать до обувного магазина. Женщина остановила машину, водитель «Жигулей» согласился ее подбросить. Но вместо этого автомобиль поехал в сторону Березовского, остановился в лесу и водитель попытался изнасиловать пассажирку, угрожая ей ножом. Но женщина оказала извращенцу активное сопротивление.

Сыщики решили поговорить с пострадавшей. В тот момент она работала на Дальнем Востоке – на плавбазе посреди Тихого океана. Поговорить с женщиной тогда отправился оперативник Свердловского угрозыска Вячеслав Кривошеев. На плавбазу ему пришлось высаживаться с вертолета.

- Женщина подтвердила свое намерение привлечь человека к уголовной ответственности, - вспоминает Евгений Агафонов.

СЛЕД УБИЙЦЫ ПРИВЕЛ В НИЖНЕВАРТОВСК

Владельцем того «Жигули» оказался 47-летний Валерий Зайченко. Он был уроженцем Свердловска, но жил в Нижневартовске. Сыщики выяснили, что в последний раз он наведывался на Урал в сентябре 1986 года во время отпуска. Силовики начали проверять знакомых подозреваемого.

Зайченко во время следственного эксперимента показал, куда он сбросил тела. Фото: Государственный архив Свердловской области

- Мы начали достаточно плотно отрабатывать окружение Зайченко, но близко к нему не приближались, опасались испугать его, боялись, что он примет меры по противодействию следствию, - вспоминает Евгений Агафонов.

Силовикам удалось выяснить, что 7 октября, то есть спустя неделю после исчезновения братьев Самуолисов, Валерий Зайченко вернул своему знакомому долг в пять тысяч рублей. Причем сумма состояла из купюр 50-рублевого номинала – такого же, как латыши сняли в свердловской сберкассе. Когда сыщики сверили номера банкнот, то у них отпали последние сомнения в виновности Зайченко. Кроме того, в ходе осмотра в машине мужчины нашли стреляную гильзу от охотничьего ружья.

Правда, силовики до сих пор не знали, где убийца спрятал трупы пострадавших братьев.

УБИЙЦА ЗАГОВОРИЛ

Валерия Зайченко привезли из Нижневартовска в Свердловск и поместили в изолятор. Как вспоминает Евгений Агафонов, сначала в ходе допросов сыщики говорили с подозреваемым лишь об эпизоде с попыткой надругательства над женщиной.

- К этому времени уголовное дело с попыткой изнасилования было у нас практически на стадии предъявления обвинения. Мы задавали вопросы, не касающиеся Самоулисов. Потом, потихоньку, назвали предмет интереса – исчезнувших братьев. Сказали, что раз мы подняли уголовное дело двухлетней давности, то разберемся и с этим делом, - вспоминает Агафонов допросы Зайченко.

Эта тактика принесла плоды. В начале февраля Валерий Зайченко заговорил, а позже даже согласился показать место, где спрятал трупы. В итоге уральским сыщикам удалось полностью восстановить картину произошедшего преступления.

РАССТРЕЛЯЛ И СБРОСИЛ ТЕЛА В ОЗЕРО

В конце сентября 1986 года во время отпуска в Свердловске Валерий Зайченко находился у магазина «Автомобили» на улице Лукиных в районе Уралмаш. Там он познакомился с братьями Самоулисами. Узнав, что те собираются приобрести машину, Зайченко предложил латышам купить его ВАЗ-2103.

На следующий день, 1 октября, продавец и покупатели встретились. Зайченко знал, что у латышей были с собой деньги. Он предложил им проверить ходовые качества машины. Для этого Зайченко поехал в сторону Первоуральска.

На 16-м километре дороги Свердловск-Первоуральск Зайченко припарковал «Жигули» около небольшого водоема. Своим пассажирам он объяснил, что остановился, чтобы помыть машину. В этот момент Валерий Зайченко достал из багажника машины охотничье ружье. Первым погиб 29-летний Викторас Самуолис. Ему Зайченко выстрелил в левый висок. 19-летний Сигитас Самуолис попытался сбежать и бросился в водоем, но пуля из двустволки настигла и его. Младшему из братьев убийца попал в спину.

После этого он забрал у одного из убитых братьев техпаспорт на машину (к тому моменту продавец и покупатель уже совершили сделку и документы на машину были в кармане у Самуолиса), сбросил тело Виктораса в озеро и, как ни в чем не бывало, отправился в Нижневартовск. Позже в своих показаниях Зайченко рассказал, что выкинул ружье в Обь.

3 марта 1987 года водолазы извлекли тела погибших из водоема, а в середине месяца Зайченко предъявили обвинение в двойном убийстве.

Трупы пришлось доставать из озера зимой. Фото: Государственный архив Свердловской области

СОВЕТСКИЙ СУД НЕ ПОЩАДИЛ УБИЙЦУ

Во время суда Валерий Зайченко признавал вину частично. Согласно тексту приговора, он заявлял, что братья якобы напали на него, а он был вынужден обороняться, для чего использовал ружье. Но эту версию опровергал тот факт, что Сигитас Самуолис был застрелен с довольно большого расстояния, к тому же выстрел был произведен в спину.

Советский суд убийцу двух братьев не пощадил. Судебная коллегия признала его виновным в убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах, а эпизод с попыткой изнасилования посчитали злостным хулиганством.

- По совокупности преступлений окончательно назначить смертную казнь – расстрел с конфискацией имущества, - говорится в протоколе суда.

В пользу родных Самуолиса суд взыскал с Зайченко больше 11 тысяч рублей. Убийцу расстреляли в 1987 году.

Благодарим пресс-службу СУ СКР по Свердловской области за помощь в подготовке материала.