«Думал, со мной такое не случится»: главный борец с угонами в Екатеринбурге нашел свою украденную машину в Новороссийске

5 октября наша доблестная полиция отмечает День уголовного розыска. Накануне праздника «КП-Екатеринбург» поговорила с Антоном Ерыкаловым – начальником отделения по борьбе с хищением автотранспорта УМВД по Екатеринбургу. Наш герой пришел в уголовный розыск в 2005 году, раскрывал разбои и грабежи, затем работал в отделе по раскрытию убийств и тяжких преступлений, который в народе называют «убойным». А вот угоном автомобилей Антон Ерыкалов начал заниматься, во многом, благодаря случаю.

- Антон Юрьевич, как вы попали в отдел по раскрытию угонов?

- В 2015 году у меня похитили машину. Спустя несколько месяцев мне удалось ее найти в Краснодарском крае. С тех пор я понял, что самая интересная работа в уголовном розыске – борьба с кражами транспорта, и я перевелся в этот отдел.

- То есть у вас тоже угоняли автомобиль?

- Ну да. Это был Opel Astrа. В 2012 году я купил его в кредит вместе с супругой. Как-то в июне я приехал с работы и поставил машину у дома на неохраняемую парковку. Это было в пятницу. В субботу выхожу во двор, а автомобиля нет. Как и все обычные граждане, я думал, что со мной такого не произойдет. Я начал сам проводить оперативно-разыскные мероприятия, плюс помогли коллеги. Установили, кто реализовывал машину и куда. Я даже выезжал в командировку в Краснодар - мониторил интернет и увидел, что моя машина там продается. Правда, я не успел там ее сразу отыскать, ее уже продали, а номер в объявлении был разовый. Спустя три дня я вернулся в Екатеринбург ни с чем.

Но потом я проанализировал информацию о машинах, которые ставились на учет в Краснодарском крае. Среди них я нашел свой автомобиль. Впоследствии полицейские Новороссийска провели экспертизу и установили, что этот автомобиль был похищен у меня. У него был изменен VIN-номер. Машину изъяли и передали в Екатеринбург.

Toyota Camry входит в число самых угоняемых машин ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

- А что в этом случае происходит с покупателем, который купил машину, не зная, что она в угоне?

- В этом случае, человек, который купил такой автомобиль, подает иск в суд в отношении тех, кто продал ему машину. После того, как суд признает этих людей виновными в продаже похищенного автомобиля, они будут обязаны вернуть ему деньги за машину.

У "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ" УГОНЩИКОВ ЕСТЬ АДВОКАТЫ

- Вскрыть и завести современный автомобиль не так просто. Угонщики часто используют различные технические новшества. Можно ли назвать таких преступников более интеллектуальными по сравнению с остальными?

- Так и есть. Одна из проблем раскрытия преступлений, связанных с кражей транспорта, как раз связана с этим. Такие люди не только хорошо оснащены технически, но и более юридически подкованы. Уровень дохода у них выше среднего, соответственно у них есть адвокаты.

- Может быть, есть какой- то усредненный портрет автоугонщика? Кстати, среди них есть женщины?

- Нет, женщин я среди них никогда не встречал. Бывает несколько категорий краж. В одном случае, например, подростки вскрывают автомобиль, чтобы на нем покататься. Обычно это отечественные машины. А есть люди, которые крадут дорогие иномарки. Грубо говоря, они, как предприниматели. Если их охарактеризовать в двух словах, то это взрослые самодостаточные люди. Часто до этого они занимались скупкой и продажей автомобилей, но в какой-то момент решили, что для них выгоднее заниматься похищенными машинами. Ведь тогда выгоды еще больше.

- Куда в основном перегоняются украденные на Урале машины?

- В основном, в Казахстан и далее транзитом в другие республики азиатских стран и бывшего Советского союза.

- Как вообще происходит процесс угона автомобиля, где есть сигнализация? Расскажите поэтапно, как действует преступник.

- Угон происходит по-разному, в зависимости от марки машины и противоугонной системы. Если взять японские автомобили, такие, как Toyota или Lexus, то здесь два способа. Первый: в ночное время один преступник разбивает стекло автомобиля, проникает в салон, не открывая дверь машины, подключает специальное оборудование к диагностическому разъему и «прописывает» новый ключ от автомобиля. После этого он снимает машину с сигнализации, запускает двигатель и уезжает. Его соучастники, в этот момент, наблюдают за обстановкой.

Есть другой способ – бесконтактный. Сигнал от ключа автомобиля дистанционно передается от преступника, который находится рядом с потерпевшим, к другому преступнику, который в этот момент открывает дверь машины и садится за руль. Здесь используется более сложная и дорогостоящая техника. Но это если говорить про Toyota, другие марки угоняются по-другому.

Как правило, ключи во всех случаях не похищаются. Хотя, конечно, бывают случаи и когда новые ключи прописываются, например, в автосервисе или попросту крадутся, но на моей практике подобных случаев – единицы.

- После угона машина перегоняется в отстойник?

- Да. Это либо гараж, либо отдаленный двор. Автомобиль стоит там сутки или двое. В этот момент преступники наблюдают, обнаружена ли машина и приезжала ли к ней полиция. Они опасаются, что когда начнут менять номера, то нагрянет полиция, ведь сейчас многие машины оснащаются GPS-трекерами, которые точно показывают местоположение автомобиля.

- Что происходит с машиной дальше?

- Ее либо перегоняют в другой регион, либо продают здесь выходцам из Казахстана. Многие перекупщики из этой страны делают на этом целый бизнес. Иногда приезжают за машиной в Екатеринбург, иногда забирают автомобиль где-то на границе.

После того, как автомобиль объявляют в розыск, его описание раздают всем полицейским, которые дежурят в этом районеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Как действует полиция, после того, как поступает сообщение об угоне?

- На автомобиль даются ориентировки ДПС, ППС и всем, кто несет службу в районе совершения преступления. Они начинают патрулировать территорию. На место выезжает следственно-оперативная группа. Проводит осмотр, изымает следы протекторов шин, следы обуви, ищет съемки с камер наблюдения, устанавливает возможный маршрут следования угнанного автомобиля. Все эти мероприятия проводятся в первые сутки.

ЧАЩЕ УГОНЯЮТ "ЯПОНЦЕВ"

- Большинство автоугонов раскрывается по горячим следам, а потом шансы снижаются?

- Если говорить про угоны, когда машины взяли, чтобы покататься, то да. Кражи транспорта раскрываются не по горячим следам, а в ходе кропотливой работы уголовного розыска. Здесь нужно собрать много доказательств, чтобы потом направить дело в суд. Как правило, люди, которых задерживают за эти преступления, на контакт не идут. Вообще, кражи транспорта – один из самых труднодоказываемых видов преступлений. У нас, в уголовном розыске, высшим пилотажем считается, когда преступников ловят на месте преступления. В нашем отделе любое раскрытое преступление, как правило, связано с задержанием преступников с поличным.

- Какие машины чаще всего угоняют в Екатеринбурге?

- В основном это японские и корейские автомобили. Kia, Hyundai, Toyota и Lexus – самые угоняемые марки автомобилей в Свердловской области. ВАЗы тоже похищают достаточно часто, но обычно это делают, чтобы покататься.

- Давайте назовем топ-3 самых угоняемых моделей.

- Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota Camry.

- Можете вспомнить случай, который вам особенно запомнился?

- У нас все случаи особенные. Например, в 2017 году мы задержали группу из пяти человек. Они похищали в ночное время иномарки. Мое отделение работало по этим людям по 20 часов в сутки. Мы практически не спали. Каждую ночь ждали, что они совершат кражу, устанавливали места отстоя, транспорт, на котором они ездили. Дело было осенью. Помню, у нас тогда проходил День сотрудника внутренних органов. Мы отработали ночь – с 9 на 10 ноября. Встали на торжественной линейке, получили грамоты, а потом переоделись и пошли работать дальше. Через 25 дней мы задержали эту группу с поличным. Они тогда купили новое оборудование для угонов и похитили Toyota Camry.

Бывали и погони. Например, в прошлом году мы задержали группу, которая занималась кражей Toyota. Если кража совершается ночью, то нужно сделать так, чтобы застать человека в врасплох, чтобы он не скрылся. Но в нашем случае похититель нас заметил. Сказался рельеф местности и ночное время суток. Автомобиль у него был мощный - Toyota Land Cruiser 150, а у нас был ВАЗ-2114. Во время погони он не справился с управлением и улетел в кювет. Но ему все равно удалось скрыться, он убежал через лес. Автомобиль мы вернули владельцу, а угонщика потом ловили несколько месяцев и поймали в Краснодарском крае.

- Давайте дадим совет нашим читателям. Как обезопасить свою машину от угона?

- Я бы посоветовал ни в коем случае не оставлять автомобиль на ночь на неохраняемой парковке. Нужно использовать дополнительные средства защиты. Например, дополнительный иммобилайзер, в простонародье называемый меткой. С ним преступники не смогут запустить автомобиль. Также не лишним будет установить GPS-трекер.

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