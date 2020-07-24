«Ее нет, как и меня»: в Екатеринбурге умерла маленькая Лиза, которая сильно пострадала во время аварии на «проклятом перекрестке»

Ранним пятничным утром 24 июля в Екатеринбурге умерла маленькая Лиза Пушкарева – девочка, которая пострадала во время аварии в конце декабря на перекрестке Стачек – Энтузиастов. После этого этот участок назвали «проклятым» - на нем постоянно происходили ДТП, ведь там не было ни светофоров, ни пешеходных переходов… А вокруг сразу несколько школ, в которые ходят дети.

Вот и в то утро, 23 декабря 2019 года, 38-летний Максим Пушкарев вместе со своей восьмилетней дочкой Лизой направлялся на урок рисования. Как вдруг легковушка Ford на проезжей части столкнулась с «Газелью», которую отбросило на тротуар. Главе семейства прибывшие на место происшествия медики около 40 минут делали массаж сердца – его пытались вернуть к жизни. Но не получилось. Его дочку с черепно-мозговой травмой госпитализировали в реанимацию. В тяжелом состоянии Лиза находилась до весны.

Глава семьи, Максим Пушкарев, погиб на месте аварии 23 декабря 2019 года. Фото: соцсети

Ближе к лету девочка стало лучше – она вместе с мамой планировала небольшие прогулки на свежем воздухе. Но вот случилось страшное – сегодня, 24 июля, мама Лизы, Татьяна Пушкарева, написала на своей странице в Instagram, что девочка погибла.

- Лизонька стала ангелочком… Ее больше нет, как и меня… - написала Татьяна.

«КП-Екатеринбург» связалась с мамой Лизы, но пока что ответов не получила.

А на «проклятом» перекрестке в июле этого года, наконец, установили светофор, чтобы подобной трагедии больше не повторилось. Подписи собирали местные жители, а установку оплатил депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

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