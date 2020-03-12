2020-03-12T13:20:09+03:00
Происшествия

«Состояние тяжелое»: маленькой Лизе, пострадавшей в ДТП на «проклятом» перекрестке в Екатеринбурге, оплатили реабилитацию

За жизнь девочки врачи борются уже больше двух месяцев
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В конце декабря на Эльмаше, на «проклятом» перекрестке Стачек и Энтузиастов, произошла серьезная авария. В ней пострадала восьмилетняя девочка Лиза, а ее папа, который вел дочку на рисование, погиб. Его сердце реанимировали 40 минут, но помочь ему не удалось. А девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где она впала в кому. И вот уже больше двух месяцев за ее жизнь борются врачи.

Сегодня стало известно, что водитель Ford решил помочь семье маленькой девочки и предложил оплатить последующую реабилитацию. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала мама Лизы, Татьяна Пушкарева.

- Вообще, медицина у нас бесплатная. Никто само лечение не оплачивал, поскольку все необходимые лекарства есть в больнице. А водитель просто предложил материальную помощь, которая нужна будет для дальнейшего восстановления Лизоньки, - рассказала женщина.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Пока что Лиза находится в реанимации. Ее состояние оценивается как стабильно-тяжелое.

Страшная авария произошла рано утром 23 декабря. Водитель иномарки Ford двигался по улице Стачек и столкнулся с проезжавшей по встречке «Газелью». От удара грузовую машину выбросило на тротуар, где стояли и ждали разрешающего сигнала Михаил Пушкарев и его дочка Лиза.

Кстати, сразу же после аварии администрация Екатеринбурга приняла решение установить на «проклятом» перекрестке пешеходный переход.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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