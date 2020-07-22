Венский фестиваль в Екатеринбурге 2020: вход по регистрации и сокращение посадочных мест

Венский фестиваль музыкальных фильмов, который в Екатеринбурге проводится на главной площади УПИ на улице Мира, 19, пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Мероприятие проводится каждый год – начиная с 2010 года. Не площадку ежегодно стекаются тысячи любителей музыкального кино. Для зрителей подготавливают посадочные места, в том числе и на крытых трибунах. А самое главное – вход на фестиваль традиционно свободный.

Венский фестиваль в Екатеринбурге 2020 должен был начаться еще 1 июля, но COVID-19 внес свои корректировки. Из-за запрета на массовое скопление людей мероприятие пришлось перенести. Точной даты открытия организаторы не могли назвать долго, но вот, наконец, она стала известна – 29 июля. А последний день показа фильмов – 12 августа. Напомним, не так давно губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление, согласно которому теперь можно проводить культурно-массовые мероприятия (включая концерты, спектакли и фестивали) на открытом воздухе. Но с загрузкой площадки в 50%. Поэтому количество посадочных мест на Венском фестивале пришлось сократить – теперь их будет всего 750.

Но и это еще не все изменения, на которые организатором пришлось пойти. Теперь в «зрительный зал» будут пускать только по предварительной регистрации.

- Зарегистрироваться можно по телефону: 8 (950) 563-50-38 и на сайте – форма регистрации там появится уже в ближайшее время, - рассказывают организаторы.

Новая программа пока что корректируется под новые даты. Но уже точно известно, что откроет Венский фестиваль 2020 в Екатеринбурге запись оперы «Риголетто» с фестиваля в австрийском Брегенце в 2019 году, которая была сыграна на специальной «плавучей» сцене. А на закрытие организаторы обещают подготовить живой концерт – но чей, пока секрет.

Еще одно нововведение, о котором гостям следует знать: в этом году на фестивале не будет традиционного «проката» пледов и детской площадки. Все из-за ограничений. А вход на площадку – в масках. Так что не забывайте их, если хотите посетить мероприятие. Начало всех трансляций – ежедневно в 19:30. Вход, как всегда, бесплатный.