Венский фестиваль в Екатеринбурге перенесут из-за коронавируса

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:46:13+03:00

Но в том, что мероприятие в этом году точно пройдет, организаторы не сомневаются

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Сроки начала 11-го Венского фестиваля музыкальных фильмов, который традиционно проводится на главой площади УрФУ в Екатеринбурге, пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Фестиваль не начнется, как ранее сообщалось, 1 июля. Об этом сообщили его организаторы.

- Сейчас обсуждаются другие даты старта – 8 и 15 июля. Более точная информация появится во вторник, 30 июня. Напомним, что губернатор Свердловской области продлил режим повышенной готовности до 29 июня, - рассказали организаторы.

Всех поклонников просят не расстраиваться сильно: фестиваль в этом году все равно проведут, на официальном сайте уже опубликована подробная программа мероприятия. «Мы обязательно сообщим новые даты проведения музыкального праздника, который, напомним, длится почти месяц – 24 дня», - уверили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU