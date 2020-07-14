Церковный суд в Екатеринбурге соберется вновь, чтобы решить судьбу шести священников, помогавших опальному отцу Сергию

В Екатеринбурге не утихают страсти вокруг Среднеуральского женского монастыря – того самого, который занял опальный схиигумен Сергий (Николай Романов в миру). За неоднозначные проповеди, в которых он отрицал существование коронавируса, Сергию сначала запретили проводить службы, а потом и вовсе лишили сана. Для этого церковный суд собирался три раза. Итоговое решение было объявлено 3 июля. Сам Сергий появлялся лишь на первом заседании, и то он очень скоро ушел.

Схимонаха поддерживают многочисленные соратникиФото: Алексей БУЛАТОВ

Однако этим работа церковного суда не ограничится. Его представителям вскоре надо будет решить, что делать со священнослужителями монастыря, которые помогали опальному схиигумену проводить службы. Дело в том, что еще в середине июня церковный суд Екатеринбургской епархии предупреждал клириков монастыря о том, что их могут запретить в священнослужении, если они будут помогать опальному схиигумену проводить службы.

- Предупредить (клириков, - Ред.), что Таинства, если таковые будут совершены схиигуменом Сергием (Романовым) в состоянии запрещения в священнослужении, будут являться незаконными и недействительными, - сообщалось в решении церковного суда от 15 июня.

Шести священнослужителям Среднеуральского женского монастыря с 6 июля временно запретили проводить службы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как церковный суд сделал это объявление, законная руководительница Среднеуральского женского монастыря игуменья Варвара с несколькими священнослужителями покинула обитель. Но в ней остались сам Сергий и несколько других священнослужителей – пять иеромонахов и один иерей. Им в итоге 6 июля временно запретили проводить службы «вплоть до выяснения степени вины и ответственности». Дату, когда церковный суд соберется, чтобы разобраться в их судьбе в Екатеринбургской епархии пока не называют.

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