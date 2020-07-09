В Екатеринбурге судят Максима Шибанова, вступившего в конфликт с активистом Румянцевым: онлайн-трансляция

В суде сошлись "православный журналист" и инженер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В судебном участке №2 Верх-Исетского района Екатеринбурге 9 июля проходит очередное судебное заседание по делу 30-летнего Максима Шибанова, который стал участников конфликта в сквере у Драмтеатра в апреле 2019 года.

Вторым участником конфликта стал активист Максим Румянцев, которого после словесной потасовке толкнул Шибанов.

Суд допрашивает Шибанова на заседании, который уверен в правильности своих действий. Адвокат Шибанова Дмитрий Жикин заявил, что заявит несколько ходатайств, так как уже 15 человек намерены подать в суд на Румянцева, который в сквере провоцировал людей на конфликт.

По словам Шибанова, в сквере он не занимал чью-либо сторону в конфликте по строительству храма Святой Екатерины. Он увидел скопление людей, и решил посмотреть, что именно там происходит. Через несколько минут Максим услышал, как по аллеям ходит мужчина, и оскорбляет прохожих, называя их бесноватыми. Это был Румянцев.

- Мужчина начала провоцировать меня, призывал сломать ему челюсть, продолжал оскорблять и называть девочкой. Почему он употреблял такие слова, я не понимаю, - говорит в суде Максим Шибанов. – Я данного мужчину оттолкнул левой рукой, едва задев его двумя пальцами в область верхней части туловища.

По словам обвиняемого, после этого Румянцев «картинно упал на землю», сделав это намеренно.

- Я его практически не коснулся, потом я начал уходить оттуда, и ко мне подошел сотрудник полиции, - говорит Шибанов.

Максим Румянцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Защита Максима Шибанова попросила судью приобщить к материалах дела несколько документов, свидетельствующих о времени, когда Максим Румянцев должен был проходить лечение в стационаре, где он лечил травмы, полученные от Шибанова в сквере в Драмтеатра в Екатеринбурге.

По данным защиты, мужчина покидал территорию лечебного учреждения, чтобы посещать работу. Румянцев в ответ говорит, что лежал в больнице, а пропуск передал другим людям. Сам он на работу не ходил в период лечения.

Заседание проходит в судебном участке по улице Красноуральской Фото: Данил СВЕЧКОВ

Защита Шибанова попросила суд запросить данные у бизнес-центра «Саммит», где работает Румянцев, чтобы подтвердить сведения о том, что Румянцев покидал территорию больницы, а значит, травмы, полученные в сквере, не были серьезными.

Суд отказал Жикину в этом ходатайстве. Других ходатайств у стороны защиты нет.

Адвокат Максима Румянцева попросил судью приложить к делу положительные отзывы о журналисте, который, по его словам, помогает людям.

Также у Румянцева есть положительная характеристика из Министерства информационных связей Донецкой республики. Суд принял эти документы к материалам уголовного дела.

После обсуждения местонахождения Максима Румянцева во время лечения из-за конфликта в сквере в Екатеринбурге, он предоставил суду выписку о прохождения лечения, а также листок нетрудоспособности. Их приобщили к делу.

Шибанов заявил, что после того, как Румянцев написал на него заявление, он написал ответное заявление в полицию об оскорблении. Но ему не дали ход.

После этого в суде Шибанову задали вопросы представители стороны Румянцева. Оказалось, что обвиняемый работает в компании «Газпром», а также вместе с братом подрабатывают в свободное время.

Эта информация важна для стороны журналиста, так как, по их словам, у Шибанова есть деньги, чтобы выплатить компенсацию. Суд приобщил эти материалы к делу, прикрепив их к характеристике Шибанова.

Далее обвиняемый рассказал, что ранее не встречался с Румянцевым. В сквере, по его словам, он не пытался спровоцировать драку, а просто пытался оттолкнуть Румянцева.

- Я очень сильно сомневаюсь, что он упал из-за меня. Думаю, что он это специально сделал, - говорит Шибанов.

Мужчина настаивает, что его действия не могли привести к тем травмам, о которых говорит пострадавшая сторона. Также обвиняемый назвал причину, по которой Румянцев подал заявление в полицию: получение компенсации.

В свою очередь к Шибанову возникла претензия у адвоката «православного журналиста». По его словам, Шибанов организовал травлю Румянцева и адвоката. Суд решает вопрос о том, нужно ли назначать повторную экспертизу для проверки травм Румянцева от действий Шибанова.

Пока в суде объявлен перерыв.

- Материальных требований с моей стороны нет Если он захочет пойти на мировую, то буду добиваться снятия всех обвинений с меня, потому что я считаю себя невиновным, - рассказал Максим Шибанов «КП-Екатеринбург».

По словам Шибанова в блиц-интервью «КП», процесс его выматывает. Так как, ходить на заседания в качестве обвиняемого, по его словам, тяжело.

- Это уже четвертое заседание. Эти процессы выматывают, прежде всего, морально. Потому что, ходить, сидеть в зале заседаний и понимать, что ты обвиняемый, это не самое приятное, что может быть в жизни. Да, устал, и морально, и физически, - заключает Максим Шибанов.

Напомним, что конфликт произошел в апреле 2019 года, когда в сквер у Драмтеатра в Екатеринбург пришли сотни горожан, выступивших против строительства здесь хама Святой Екатерины.

Сюда же пришел и активист Максим Румянцев, который называл собравшихся «беснующимися», а мужчин называл «девочками». Это не понравилось Максиму Шибанову, который, как он сам рассказал позже, просто пришел прогуляться по аллеям.

Мужчина попросил не называть его девочкой, пригрозив Румянцеву «сломать челюсть». После словесной провокации Шибанов толкнул активиста, после чего тот упал.

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