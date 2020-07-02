Хотели поразвлечься: в Екатеринбурге 13-летний мальчик с другом до смерти избили мужчину

В Екатеринбурге 13-летний подросток и его 14-летний друг подозреваются в убийстве бездомного. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, помимо школьников в расправе принимали участие и трое совершеннолетних друзей мальчиков в возрасте 23-24 лет.

Стоит отметить, что оба подростка воспитываются в неполных семьях: младшего воспитывает бабушка, а второго – мать-одиночка.

- Ребята пояснили, что хотели «поразвлечься». Им было скучно и они принялись избивать мужчину. Предположительно, жертве было около 34 лет. Труп спрятали в кусты. Все произошло 29 июня, а тело обнаружили случайные прохожие на следующие сутки. Оба несовершеннолетних уже состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, - отмечает источник.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать преступление. Но по нашим данным, силовики уже возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

- Дело пока бесфигурантое, так как еще не ясно кто и в какой последовательности наносил удары, - добавил инсайдер.

Напомним, что в конце лета 2018 года в Березовском банда подростков убила 20-летнего инвалида Диму Рудакова.

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