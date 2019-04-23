Получили по максимуму:на Урале отправили в колонию подростков, убивших инвалида

Накануне городской суд Березовского поставил точку в уголовном деле об убийстве, которое ужаснуло не только Урал, но и всю страну. В августе 2018-го четверо школьников во главе с 16-летним Костей с особой жестокостью расправилась с 20-летним Дмитрием Рудаковым.

Отморозки приняли парнишку за наркомана из-за плохой речи. На самом же деле у Димы с рождения был дефект речи. Четверо подростков избивали мальчика руками и ногами, а когда обессиленный Рудаков перестал кричать, принялись прыгать у него по голове.

Вместе с Костей в расправе участвовали 16-летний Богдан, и 14-летние Илья и Александр. Все зверство на камеру мобильного телефона снимала их 13-летняя подружка Полина.

Переписка Полины с лучшей подругой. Именно она первой узнала об убийстве Рудакова. Фото: скриншот

ИЗБАВИЛИ МИР ОТ НАРКОМАНА

Шайку поймали по горячим следам уже на следующий день. Костю и вовсе перехватили на вокзале Екатеринбурга, где он пытался сесть на поезд - хотел затаиться у родственников в Ярославле. Выяснилось, что все дети были трудными подростками и познакомились на сеансах у одного психолога.

Костю сразу отправили в кировградскую колонию для несовершеннолетних. Следом закрыли Илью и Богдана.

А вот их товарищу повезло больше - Александра, чью семью учителя охарактеризовали как положительную, отправили под домашний арест. Впрочем, следом домой отпустили и Илью с Богданом, одного спустя две недели, второго - через три месяца. И это при том, что дети отдавали себе отчет в своих действиях.

- Дети были не напуганы. Когда их поместили в СИЗО, они восприняли это как должное, - рассказывал психолог кировградской детской колонии Юрий Векшин в эфире радио «КП» - Екатеринбург» (92,3 FM). - Они не понимают, что нанесли увечья, несовместимые с жизнью. Уверяют, что это был наркоман. И они избавили от него мир. Они отдавали себе отчет в том, что делали. К тому же были в состоянии алкогольного опьянения.

Судьба юной Полины тоже долгое время оставалась в подвешенном состоянии.

Дело в том, что на момент преступления ей было всего 13. (в России уголовная ответственность наступает с 14 лет. - Ред.) И родители попросту закрыли дочь дома. Но общественность такой расклад не устроил. Комиссия по делам несовершеннолетних передала в Березовский городской суд просьбу поместить школьницу в Центр временной изоляции. В итоге суд со второй попытки отправил девочку на полтора года в закрытую спецшколу в Перми.

16-летнего Богдана из-за лишнего веса дразнили одноклассники. Фото: соцсети

30 000 РУБЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ ИЗВИНЕНИЙ

Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть», но после переквалифицировали его на более суровую статью - «Убийство». Из-за того что обвиняемые несовершеннолетние, им грозило до 10 лет колонии.

Прокуратура также поддержала обвинительное заключение и запросила для каждого по 9 лет и 9 месяцев лишения свободы.

- Родители одного из мальчиков, которые убили моего сына, предлагали мне 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, - со слезами на глазах говорит мама Димы Елена Рудакова. - Бессовестные. Разве деньги вернут мне моего ребенка?

На суд мальчишек привели молча. Все четверо вошли в зал, опустив глаза. В наручниках и под конвоем. Их родители уже были готовы к приговору и заранее собрали для своих чад сумки с вещами.

- Я бы хотел попросить прощения у родителей и у мамы Димы, - только и промямлил Костя.

А это юная Полина. За год до убийства она украла из магазина кроссовки, после чего и попала на учет в ПДН. Фото: соцсети

ДАЛИ ПО МАКСИМОМУ

Судье хватило пятнадцати минут, чтобы зачитать приговор. Главарь банды Костя получил 9 лет и 9 месяцев, Богдан - 9 лет ровно, Илья - 8 лет и 8 месяцев, Саша - 8,5 лет. Все четверо слушали, уставившись тупо в одну точку. И только когда судья замолчал, раздались всхлипывания - это расплакался Александр.

У Димы Рудакова осталась мать и младший брат. Фото: соцсети

Теперь до совершеннолетия осужденные будут отбывать наказание в детской исправительной колонии, а затем их переведут в колонию для взрослых. Как только приговор был оглашен, приставы взяли всю шайку под стражу.

Родители принесли в зал суда сумки с вещами своих детейФото: Олег Галимов

-Родители подростков, молча, наблюдали, как детей уводят из зала суда…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/704768" frameborder="0"></iframe> Представитель Свердловской прокуратуры о приговоре подросткам, которые убили инвалида.Олег Галимов

Перед арестом Богдана обняла бабушка. Именно она представляла его интересы в судеФото: Олег Галимов

- Мы этого хотели и стремились к этому. Приговор справедливый и соответствует содеянному. Если подадут апелляцию - поедем в областной суд отстаивать свою позицию, - подытожил адвокат семьи погибшего юноши Юрий Кочешков.

На скамье - Богдан, Саша и ИльяФото: Олег Галимов

Вся четверка молча отреагировала на слова судьи, которые определили их судьбу на несколько ближайших лет. Лишь в самом конце Саша расплакался. Видимо все-таки понял, что натворил.

Костя получил максимальный срок - 9 лет и 9 месяцев колонии. И это не считая срока за угон автомобиляФото: Олег Галимов

Впрочем, мама Димы Рудакова уверена, колония не исправит убийц ее сына.

- Я не увидела раскаяния в их лицах. Наверняка они захотят обжаловать приговор в областном суде. Я же буду жить дальше, воспитывать младшего сына.