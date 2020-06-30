2020-06-30T11:39:53+03:00
Происшествия

Отправится в колонию через 12 лет: в уральской глубинке вынесли приговор матери, постиравшей новорожденного

На вердикт суда повлияло раскаянье Надежды Завьяловой, она полностью признала вину в убийстве своей дочери
Олег ГАЛИМОВ
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У женщины остались трое детей (двух, четырех и четырнадцати лет). Фото: СОЦСЕТИУ женщины остались трое детей (двух, четырех и четырнадцати лет). Фото: СОЦСЕТИ
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В Талице суд вынес приговор местной жительнице Надежде Завьяловой, чья история потрясла всю глубинку в начале года. Женщина родила дочку у себя дома без помощи акушеров. В состоянии шока она постирала новорожденную в машинке, от полученных травм ребенок скончался на месте.

Как рассказали «КП» - Екатеринбург в пресс-службе районного суда, на приговор повлияли несколько факторов. Во-первых, Завьялова полностью признала вину и написала явку с повинной, во-вторых – у нее есть трое несовершеннолетних детей, в том числе и двухлетняя дочка.

- Надежде Завьяловой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Суд учел наличие несовершеннолетних детей, Завьялова будет отбывать наказание, когда младшему ребенку исполнится 14 лет, - пояснили в суде.

Таким образом, свердловчанка окажется в колонии лишь через 12 лет.

Надежде дали время на воспитание детей. Фото: СОЦСЕТИ

Надежде дали время на воспитание детей. Фото: СОЦСЕТИ

СКАЗАНО

Андрей Володин, адвокат.

- Здесь основная идея в том, что учитываются интересы другого ребенка. Именно по этой причине отсрочивается наказание. Но насколько это справедливо – вопрос для долгих дискуссий среди юристов и обывателей. Например, на днях осудили 20-летнего парня. Его отправили на 9 лет в колонию строгого режима. Он сделал четыре закладки, которые никто не поднял. Общественной опасности от его действий не было. А здесь мать убивает новорожденного и получает два года в колонии-поселения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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