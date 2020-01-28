На Урале женщину, постиравшую новорожденного ребенка в машинке, отпустили домой

Жительницу Талицы по имени Надежда, которую подозревают в убийстве собственного ребенка, отпустили домой. Напомним, шокирующий случай произошел в Талице 23 января. 31-летнюю Надежду подозревают в том, что она постирала в машинке собственную новорожденную дочь. На женщину завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в медицинской службе, после родов Надежду доставили в гинекологическое отделение местной больницы. Наш собеседник уточнил, что первоначально у палаты женщины дежурили полицейские, но в минувшие выходные силовиков сняли.

- Пациентку выписали из больницы 28 января. Каких-либо травм, требующих дальнейшего нахождения в больнице, у нее зафиксировано не было. В медицинское учреждение она была доставлена по причине недавних родов, - уточнил наш собеседник.

Как мы писали до этого, подруги Надежды, с ее слов, говорят, что девочка родилась мертвой. К проверке шокирующего случая уже подключился детский омбудсмен Игорь Мороков. Он рассказал, что его аппарат проверит, как с многодетной семьей работали органы социальной политики.

Официальные представители СК и МВД от комментариев по данной теме по прежнему отказываются.

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