2020-01-27T07:02:29+03:00
Происшествия

Скрывала роды от врачей: стала известна судьба детей женщины, подозреваемой в стирке новорожденной девочки

Источник «Комсомолки» в правоохранительных органах рассказал о состоянии 31-летней Надежды
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
У Оксаны есть старший сын и две дочки. Фото: СОЦСЕТИУ Оксаны есть старший сын и две дочки. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Стали известны подробности трагедии в Талице, где многодетную мать подозревают в убийстве новорожденного. По предварительной версии, 31-летняя Надежда засунула девочку в стиральную машину и запустила процесс стирки, в результате чего малышка умерла.

- Все произошло в четверг, 23 января. У Надежды начались схватки, но врачей она не вызывала и родила сама. После родов она поместила девочку в стиральную машину. Сейчас ее состояние оценивается, как средней тяжести, она лежит в больнице под охраной, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах.

Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

По словам друзей семьи, из дома Оксаны забрали троих детей: старшего сына и двух дочек. Мальчика передали отцу (бывшему мужу Оксаны – прим.ред.), девочек – отвезли в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Добавим, что пока Оксане не предъявлено обвинение, но местный следственный отдел проводит проверку по статье 106 УК «Убийство матерью новорожденного». Санкции статьи предусматривают наказание от 2 до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приставы вернули два миллиона рабочим уральского завода
Приготовьте телескоп или бинокль: екатеринбуржцы увидят на звездном небе Нептун и Венеру
«Вся арена замерла, когда он не смог подняться»: вратарь «Автомобилиста» отделался сильными ушибами
«Уралочка» всухую обыгрывает саратовский «Протон»
Скрывала роды от врачей: стала известна судьба детей женщины, подозреваемой в стирке новорожденной девочки
Прокуратура проверит кондуктора, который высадил ребенка без денег на окраине Екатеринбурга
Екатеринбургский цирк хотят реконструировать за 2,4 миллиарда
На бешеной скорости протаранил машину с двухгодовалым ребенком и сбежал: на Эльмаше произошло жесткое ДТП
Надевайте шапки, шарфы и шубы: екатеринбуржцев ждут ледяные дни
«Ребёнок родился мертвым»: подруги свердловчанки, подозреваемой в стирке новорожденного, рассказали о трагедии
Столбик термометра опустится до -22°: в начале недели в Екатеринбурге похолодает
«Это дезинформация!»: Роспотребназдор опроверг слухи о том, что в Екатеринбурге ссадили пассажирку с короновирусом
Не смогли остановиться: в Екатеринбурге четырех школьниц увезли в полицию за то, что ели мармелад в торговом центре
В Екатеринбурге можно будет услышать скрипку, изготовленную легендарным Антонио Страдивари
Стало известно, сколько потратили на закрытие ледового городка в Екатеринбурге