Скрывала роды от врачей: стала известна судьба детей женщины, подозреваемой в стирке новорожденной девочки

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:02:29+03:00

У Оксаны есть старший сын и две дочки. Фото: СОЦСЕТИ

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Стали известны подробности трагедии в Талице, где многодетную мать подозревают в убийстве новорожденного. По предварительной версии, 31-летняя Надежда засунула девочку в стиральную машину и запустила процесс стирки, в результате чего малышка умерла.

- Все произошло в четверг, 23 января. У Надежды начались схватки, но врачей она не вызывала и родила сама. После родов она поместила девочку в стиральную машину. Сейчас ее состояние оценивается, как средней тяжести, она лежит в больнице под охраной, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах.

Фото: СОЦСЕТИ

По словам друзей семьи, из дома Оксаны забрали троих детей: старшего сына и двух дочек. Мальчика передали отцу (бывшему мужу Оксаны – прим.ред.), девочек – отвезли в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Добавим, что пока Оксане не предъявлено обвинение, но местный следственный отдел проводит проверку по статье 106 УК «Убийство матерью новорожденного». Санкции статьи предусматривают наказание от 2 до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU