«Не укладывается в голове»: на Урале мать постирала новорожденного ребенка в машинке

Жуткий случай произошел в городе Талица в Свердловсой области. Местная жительница постирала в стиральной машинке собственного новорожденного ребенка.

Жуткий случай произошел еще 23 января, но известно о нем стало лишь сейчас. Трагедию начали обсуждать в местном паблике в соцсети.

- В Талице произошел случай, которых до сих пор не укладывается в голове. У одной таличанки начались преждевременные роды дома. По версии женщины, ребенок родился мертвым. Есть информация, что женщина постирала его в машинке-автомате, - написали в группе «Типичная Талица».

Информацию о произошедшем «КП-Екатеринбург» подтвердил источник в правоохранительных органах. Наш собеседник уточнил, что сейчас женщина находится в больнице. На нее уже завели уголовное дело по 106 статье уголовного кодекса (Убийство матерью новорожденного ребенка).

Как рассказали «Комсомолке» местные жители, женщину, которую подозревают в страшном преступлении, зовут Надежда. Ей 31 год. Надежда уже имеет троих детей. Четвертого она родила 23 января, находясь у себя дома.

Официальные представители ГУ МВД и регионального СК от комментариев по данной теме отказались.