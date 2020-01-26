2020-01-26T20:49:01+03:00
Происшествия

«Не укладывается в голове»: на Урале мать постирала новорожденного ребенка в машинке

На 31-летнюю женщину завели дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка»
Евгений Стоянов
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Официальные представители СК отказываются от комментариевОфициальные представители СК отказываются от комментариевФото: Кирилл ЧАЩИН
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Жуткий случай произошел в городе Талица в Свердловсой области. Местная жительница постирала в стиральной машинке собственного новорожденного ребенка.

Жуткий случай произошел еще 23 января, но известно о нем стало лишь сейчас. Трагедию начали обсуждать в местном паблике в соцсети.

- В Талице произошел случай, которых до сих пор не укладывается в голове. У одной таличанки начались преждевременные роды дома. По версии женщины, ребенок родился мертвым. Есть информация, что женщина постирала его в машинке-автомате, - написали в группе «Типичная Талица».

Информацию о произошедшем «КП-Екатеринбург» подтвердил источник в правоохранительных органах. Наш собеседник уточнил, что сейчас женщина находится в больнице. На нее уже завели уголовное дело по 106 статье уголовного кодекса (Убийство матерью новорожденного ребенка).

Как рассказали «Комсомолке» местные жители, женщину, которую подозревают в страшном преступлении, зовут Надежда. Ей 31 год. Надежда уже имеет троих детей. Четвертого она родила 23 января, находясь у себя дома.

Официальные представители ГУ МВД и регионального СК от комментариев по данной теме отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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