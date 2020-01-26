2020-01-26T21:31:08+03:00
Происшествия

«Ребёнок родился мертвым»: подруги свердловчанки, подозреваемой в стирке новорожденного, рассказали о трагедии

На 31-летнюю женщину завели дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка»
Олег ГАЛИМОВ
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Надежда работает парикмахером. Фото: соцсетиНадежда работает парикмахером. Фото: соцсети
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В свердловском городе Талица обсуждают шокирующий случай, который произошел 23 января. Но известно о нем стало лишь сейчас, когда о трагедии заговорили в соцсетях.

Против 31-летней Надежды завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Женщину подозревают в том, что она постирала в машинке собственную новорожденную дочь.

Мы поговорили с одной из подруг Надежды, которую подозревают в страшном преступлении. В виновность женщины она не верит.

- Надя - трудолюбивая и любящая мама. Это уже четвёртый ребёнок! Зачем ей убивать малыша, да ещё и таким жестоким способом?! Она говорит, что это были преждевременные роды, к сожалению ребёнок родился мертвым, - рассказала «Комсомолке» знакомая подозреваемой Елена Фирцева.

У женщины трое детей. Фото: соцсети

У женщины трое детей. Фото: соцсети

Официальные представители ГУ МВД и регионального СК от комментариев по данной теме отказались, но источник в правоохранительных органах подтвердил информацию, опубликованную в соцсетях. По его словам, сейчас женщина находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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