2020-01-27T09:09:37+03:00
Происшествия

Детский омбудсмен разберется в ситуации с женщиной, подозреваемой в стирке новорожденной девочки на Урале

Игорь Мороков проверит, как с их семьей работали органы соцполитики
Евгений Стоянов
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Детский омбудсмен уже дал задание специалистам проверить семью и условия, в которых воспитывались детиДетский омбудсмен уже дал задание специалистам проверить семью и условия, в которых воспитывались детиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков прокомментировал трагедию, произошедшею в городе Талица. Напомним, в уральском городе обсуждают шокирующий случай, случившийся 23 января. Против 31-летней Надежды завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Женщину подозревают в том, что она постирала в машинке собственную новорожденную дочь.

Мороков уточнил, что пока владеет информацией по большей части из СМИ, но уже дал указание своим специалистом разобраться в произошедшем.

- Я дал специалистам задание, будем разбираться, изучать. Если то, что написано в СМИ - верно, то это, конечно, преступление. Семья является многодетной. Нужно разобраться, как эту семью вели органы социальной политики, как работали с ней в женской консультации… Нужно уточнять все эти вещи. Будем разбираться, - подчеркнул Игорь Мороков в разговоре с «КП-Екатеринбург».

Напомним, что Надежда сейчас находится в больнице. Ее состояние оценивается, как средней тяжести. В больнице она находится под охраной, рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. У женщины трое детей, сейчас они находятся с бывшим мужем женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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