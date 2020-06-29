На Урале отправили в психушку деда, который зарезал внука и пытался похитить его братьев

В Свердловской области отправили в психбольницу 67-летнего пенсионера, который убил своего внука и попытался похитить двух его братьев. Ужасная трагедия развернулась в марте прошлого года в частном секторе Заречного округа.

По версии следствия, мужчина зарезал двухлетнего мальчика и пустился в бега.

- Малолетние дети, опасаясь деда, против своей воли и желания, сели на заднее сидение указанного автомобиля. После этого дед увез их на участок, расположенный на 186 километре трассы Екатеринбург – Серов, - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин. - Спустя некоторое время инспекторы ДПС остановили автомобиль и освободили детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/700627" frameborder="0"></iframe> Подробности задержания деда-лихача на свердловской трассе.Видео: ГИБДД по Свердловской области

Следователи выяснили, что у пенсионера на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, сопровождавшееся галлюцинациями. А эксперты пришли к выводу, что он представляет опасность для окружающих.

- Согласно заключению комиссии, у мужчины развилось временное психическое расстройство психотического уровня, лишившее его возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем он нуждается в применении к нему принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, - добавили в областной прокуратуре.

Напомним, что похожий случай был в Екатеринбурге. Сошедший с ума дядя жестоко убил 17-летнего племянника. На допросе заявлял, что «в подростка вселилась мумия его отца».